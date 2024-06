Stefi Roitman: “Soy partícipe, soy culpable y también soy víctima”

Stefi Roitman, las redes sociales y una autocrítica (Video: IG/stefroitman)

Stefi Roitman ha generado un intenso debate tras compartir una reflexión profunda sobre el impacto de estas plataformas en la vida cotidiana. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la modelo expresó su cansancio y amor simultáneo por las redes sociales, destacando su dualidad como víctima y culpable del contenido que consumimos y compartimos.

“Las redes sociales son el problema. Las redes sociales me tienen cansada, pero a la vez las amo”, comenzó diciendo Roitman. La actriz enfatizó su participación activa en este ecosistema digital, reconociendo su rol tanto como consumidora como creadora de contenido. “Soy partícipe, soy culpable y también soy víctima de las redes sociales, como vos, como todos”, agregó, apuntando a la universalidad de esta experiencia.

Roitman subrayó la irrealidad de lo que se muestra en las redes, insistiendo en que “nada es cien por ciento real”. Con una crítica clara a la superficialidad y la idealización de la vida online, la joven reflexionó sobre cómo esta disonancia afecta la salud mental de los usuarios. “Me cansa lo que veo, me cansa lo que leo y soy parte de eso”, confesó, expresando su agotamiento con el ciclo interminable de comparaciones y expectativas irreales.

La actriz argumentó que las redes sociales son “una película que elegimos ver” y que, aunque sabemos que no representan la verdad completa, seguimos comparándonos con esas imágenes idealizadas. “Nos olvidamos porque nos comparamos con eso que vemos, nos comparamos con esa perfección y con esa realidad de mentira que está en una pantalla”, explicó. Este hábito de comparación, según Roitman, conduce a sentimientos de depresión, ansiedad y frustración.

Roitman también fue autocrítica, admitiendo que ella misma elige mostrar solo ciertos aspectos de su vida en las redes, dejando de lado las partes más oscuras o tristes. “Elijo no mostrarlas porque no me siento preparada o no quiero ser tan vulnerable”, dijo, mencionando el temor a las críticas y el odio que puede recibir. Este ciclo perpetúa la misma perfección irreal que critica, reconoció, haciendo un llamado a sus seguidores para ser más conscientes y auténticos.

En su mensaje final, Roitman abogó por un uso más consciente y amoroso de las redes sociales, instando a sus seguidores a dejar de compararse con los demás. “Sé vos y no te compares”, aconsejó, subrayando que la vida de cada uno es única y no debe ser medida contra las imágenes editadas que se ven en las redes. “Porque nuestra vida no luzca como lo que vemos en las pantallas no quiere decir que estemos mal”, concluyó, afirmando que lo real es a menudo lo que no se muestra en línea.

Semanas atrás y fiel a su costumbre, Roitman se volvió tendencia por un cambio de look. Luego de teñirse de morocha tras años luciendo su melena rubia, se animó a un nuevo corte que está muy de moda y que se lo tuvo que hacer por un trabajo puntual, según reveló. Este estilo de corte de cabello es conocido como mullet y ya lo utilizaron varias famosas.

¿En qué consiste el corte de cabello mullet? Es un look donde el pelo se corta a la altura de la oreja y se lleva más corto en la parte delantera superior, con algún flequillo recto o para el costado y en los laterales, mientras que se deja más largo en la parte posterior.

El cambio de look de Stefi Roitman (Foto: IG/@stefroitman)

Así la cosa, fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó el look para sus casi cuatro millones de seguidores y en el texto del posteo dejó tres puntos suspensivos y una filmadora, revelando que se hizo ese look para algún proyecto laboral. Recientemente, ese mismo corte de pelo se lo hizo María Becerra y desde hace varios años que lo lleva Miley Cyrus.

Al publicar las fotos, sus fanáticos la compararon con Úrsula Corberó la actriz española que es novia del Chino Darín, ya que para su personaje de Tokyo en la serie de Netflix La Casa de Papel, llevaba el mismo corte, además de que son muy parecidas más allá del pelo.”¿Qué hacés, Úrsula?”, “Están iguales”, “Me muero es la doble de Tokyo”, fueron algunos de los mensajes.