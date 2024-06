Así fue el festejo de cumpleaños de Araceli González: amigos, música y diversión

Cumpleaños de Araceli González

Araceli González sorprendió a sus seguidores en los últimos días al compartir un nuevo cambio de look, cuya motivación detrás de esta renovación fue la cercanía de su cumpleaños número 57, que pese a ser el 19 de junio lo festejó la noche del 20, luego del debut de la Selección Argentina en la Copa América. Para la ocasión, no dejó ningún detalle librado al azar.

“Se acerca mi cumple y empezamos con todos los cambios. Allá vamos 57″, expresó a través de sus redes sociales al publicar un breve video en una peluquería, acompañado de su estilista personal. De inmediato la publicación no tardó en generar una gran cantidad de comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron su nuevo color de cabello y elogiaron su apariencia.

Araceli González cumplio años y lo festejó rodeada de sus afectos

Entre los comentarios más destacados, algunos seguidores escribieron: “Divino el color, te queda divino”, “me encantó ese tono, te queda bien”, y “qué buen color, te queda genial”. Sin embargo, no faltaron quienes le sugerían probar un tono rojizo y cambiar su estilo al prescindir del flequillo para mostrar más su rostro. Ante estas reacciones, González se mostró muy contenta con el resultado obtenido y visiblemente satisfecha con su nueva apariencia.

Unos globos con el número 57 adornaban parte de la sala, mientras los cocineros se encontraban preparando delicias italianas para todos los paladares y exigencias. Así, por caso, quienes asistieron a la fiesta pudieron disfrutar incluso preparaciones veganas y gluten free, tanto dulces como saladas, como detallara en algunas de las imágenes que compartió.

Sorprendida por la poca gente que se encontraba en la sala alrededor de la mesa, rápidamente los ubicó a todos en la zona del living, siguiendo las instancias del cotejo de la Selección, ante lo que se ocupó en aclararles que “no va a comer nadie”. Tras ello se dirigió a la cocina para hacer partícipes a sus seguidores de cada uno de los platos a disfrutar. También se la pudo ver acompañada de su amigo Javier Rubén López, el encargado de llevar la torta sin gluten.

Araceli González y Fabian Mazzei se casaron en el año 2020

Llegado el tiempo de la música quien apareció en escena fue su marido, Facundo Mazzei, quien con un trago en la mano no dejó de bailar los temas de Abba remixados por el DJ contratado pata el evento, en un salón que contó hasta con las luces necesarias para hacer de la velada un momento único e inolvidable.

Música, tragos y baile llevaron luego al momento de la torta, forrada impecablemente en color turquesa, contó con una decoración sutil pero efectiva, con dos macarons, además de las velas con los números 5 y 7 y cuatro bengalas, de las que también se ocupó en prender su hija, Flor Torrente, una de las más divertidas en el evento, y que no dudó en abrazar y acompañar a su madre en cada oportunidad que podía.

“Feliz y merecido cumpleaños para mí. Con mis amores. Mi deseo no es deseo. Es un gracias a mi vida hoy. Mi elección hoy. Mi amor hoy. Gracias, soy muy afortunada y quiero agradecer”, detalló en sus redes sociales al compartir los detalles de lo vivido. Ante ello, cientos de amigos y seguidores se sumaron a los saludos en un nuevo aniversario de vida, con expresiones como “quién pudiera ser Araceli y verse tan hermosa a los 57. Bella con cara de niña”, además de “Feliz y bendecido cumpleaños Ara, la edad no es nada, es un número. Da más conocimientos y embellece tu espíritu. No lo vas a representar nunca, con tu rostro aniñado”, en una publicación que superó los 22.000 likes y casi 1000 comentarios en Instagram.