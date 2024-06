Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este próximo fin de semana

La Noche de Mirtha arrancará este sábado, a las 21,30, por la pantalla de El Trece con el conductor Leandro Chino Leunis, el periodista Alfredo Leuco, la actriz María Fernanda Callejón y la bailarina Noelia Marzol. Por su parte, al día siguiente, durante el domingo al mediodía, más precisamente a las 13,45 comenzará la actriz con Almorzando con Juana, también por el canal de Constitución. Junto a ella, se sentarán a su mesa el escritor Eduardo Sacheri, el influencer Santiago Maratea, la actriz Florencia Otero, el modelo Victorio Vico D’Alessandro, la Dra. Alexia Rattazzi y el niño con Trastorno del Espectro Autista, Ian Moche.

Florencia Otero

Cabe recordar que la semana anterior, Mirtha presentó como es habitual al comienzo de la cena a la cocinera Jimena Monteverde, quien fue la encargada de relatar los platos deliciosos que elaboró para agasajar a los invitados al programa. “Recibimos a Jimena, que estuvo unos días en el Vaticano”, comentó Chiquita, mientras Jimena se acercaba con emoción a la mesa. “Mirtha, te extrañé. De verdad te digo”, le confesó la autora del libro “Cualquiera puede cocinar”. Acto seguido, la cocinera le dio a la diva de los clásicos almuerzos en la televisión un regalo muy especial. “Sabés que tengo un mensaje para vos, del Papa. A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande. Me dijo ‘decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”, contó conmovida Jimena al aire.

Sorprendida, Mirtha se tomó la cabeza entre sus manos y expresó: “¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!”. En ese momento, entre risas la chef del ciclo agregó: “¡Estoy pecando! Que no vea esto”. Fue entonces cuando la Chiqui comentó que había visto una foto de su compañera con el Papa. “Le di la mano y me estaba hablando ahí de vos, a la única persona que le habló”, describió Jimena, quien contó cuál fue su propósito al ir a ver al Sumo Pontífice. “Fui a cocinar a una fundación que él tiene. Allá hicimos un poco de todo. Francisco tiene una asociación que acoge inmigrantes y les enseñan diferentes oficios”, señaló Jimena. Además, la cocinera comentó que la experiencia resultó enriquecedora ya que fue un “intercambio cultural”. Por último concluyó destacando la simpatía de Francisco: “Fue increíble tenerlo al lado. Sé que no es siempre simpático con todos, pero conmigo sí”.

Mirtha Legrand se emociono al recibir un saludo del Papa Francisco y le hizo un fuerte reclamo

En ese instante, Mirtha se refirió a una posible visita del Papa al país: “¿No te dijo nada si venía? Porque esa es la gran intriga de todos los argentinos. Algunos dicen que no viene”. Uno de sus invitados, Franco Mercuriali agregó información a su pregunta: “Algunos hablaban de noviembre como la posibilidad de que venga a la Argentina”. Fue entonces cuando Mirtha lanzó su fuerte reclamo: “No puede ser un Papa argentino y que no venga. Nunca ha venido”.