Elina Fernández habló de su deseo de ser madre con su esposo Eduardo Costantini: “Falta muy poco”

Elina Fernández, esposa de Eduardo Costantini, habló de sus deseos de ser madre

Elina Fernández, esposa de Eduardo Costantini, reveló su deseo de ser madre y que la llegada del bebé sería “inminente”. El empresario de 77 años ya tiene siete hijos, pero sueña con volver a ser padre. Así lo contó la modelo de alta costura en una entrevista con Caras TV.

“¿Tenés ganas de ser mamá?”, le preguntó Héctor Maugeri, el director de la revista y conductor de este ciclo. “Sí, por supuesto. Muy pronto. Va a llegar muy pronto. Dios ya lo decidió”, dijo Elina con seguridad. En ese punto, el periodista compartió la portada de la revista Caras que protagonizaron Elina y Eduardo cuando cumplieron su primer año de casados, en la que la musa de Jorge Ibáñez había dicho que “nuestro hijo será una decisión de Dios”.

“¿Qué decidió? ¿Estás embarazada?”, repreguntó Maugeri. “No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, dijo ella mientras trataba de evitar las afirmaciones de quien la estaba entrevistando.

“Hemos pasado por muchas pruebas de todo tipo en el 2023, pero sí, todo es posible”, manifestó la modelo. En ese punto, reveló que en el pasado sufrió la pérdida de un embarazo. “En el momento no podía hablar, a todo el mundo le pasa. Pero somos tan fuertes. Todo nos fortalece, eso fue hace mucho tiempo”, dijo Elina.

Elina Fernández junto a su marido Eduardo Costantini (RS Fotos)

“Sería divino. Creo que es innato, ya lo tenés adentro, siempre lo tuve muy internalizado”, dijo luego acerca de sus deseos de convertirse en madre. Y también habló de cómo lo está sintiendo su marido. “A Eduardo le encantaría. Se vuelve loco. Tiene siete hijos, 21 nietos y 4 bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta 1 año. Y los bisnietos, tres, cuatro, cinco años. Con ellos tenemos una relación hermosa, son divinos”, afirmó.

“Nosotros nos conocimos y al mes y medio ya estábamos pensando en nuestros hijos. Desde 2021 siempre preparamos nuestra casa con un cuarto para un bebé. No está decorado temáticamente, pero sí está asignado”, dijo la mujer. Por otro lado, también contó cómo se ve siendo madre. “Me imagino siendo una mamá muy dedicada, con libertad. Soy extremadamente cariñosa. Mi hijo o hija verá a una mamá muy dedicada, alegre y muy trabajadora”, cerró Elina.

Fernández y Costantini se casaron en 2022 y, a pesar de algunos malos augurios relacionados con los 43 años de diferencia en edad, el vínculo se mantiene más que firme. Así lo aseguró el propio empresario recientemente, quien definió a Elina como “el amor de mi vida” a la vez en que manifestó públicamente sus deseos de volver a convertirse en padre. “Yo tengo siete hijos y nos encantaría tener uno con Elina”, dijo el empresario en diálogo con Luis Majul en la radio El Observador.

Elina y Eduardo Costantini (RS Fotos)

“Estamos practicando; no es tan fácil, pero tiramos, eh... “, dijo entre risas el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Por otra parte, el economista que desarrolló el barrio Nordelta a través de su empresa de emprendimientos inmobiliarios, admitió que la mirada ajena no fue benévola al comienzo de la relación entre ambos por el motivo de la diferencia de edad existente entre ellos.

“Tuvimos miles de enemigos, la pareja tuvo mucha oposición porque no es convencional”, dijo Costantini. “Pero después, la sociedad lo entendió, porque perduró. Hay amor, buenas intenciones y no le hacemos mal a nadie, entonces lo terminaron aceptando”, cerró.

Hace pocos días, Elina cumplió 34 años y compartió en las redes sociales el festejo íntimo que tuvo en compañía de su marido en su hogar de Estados Unidos. Costantini la sorprendió con una decoración especial en el living de su casa. La sala estaba adornada con un arreglo de globos de colores con inscripciones que decían “Happy Birthday” (”Feliz cumpleaños”) y “I love you” (”Te amo”), entre otras, tal como se pudo ver en una de las imágenes compartidas por ambos en sus respectivas redes sociales.

En el texto, que acompaña a la imagen, la modelo destacó: “¡Muy feliz cumpleaños para mí! Festejándolo con mi gran amor Eduardo Costantini en EE. UU. El cumple más especial de mi vida”, lo definió. Y tanto la fotografía como el texto, fueron compartidos por el empresario.