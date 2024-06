El festejo íntimo de Jairo por su cumpleaños número 75: “Celebrando la vida”

El festejo íntimo de Jairo por su cumpleaños número 75 (Video: Instagram)

“Celebrando la vida. 75 primaveras. Abrazos a todos por el cariño”, escribió Jairo al pie del video que subió al feed de su cuenta de Instagram. Es que el cantante cumplió 75 años el pasado domingo y, además de celebrarlo con su círculo más íntimo, también lo compartió con sus seguidores en las redes sociales.

“Feliz, feliz en tu díaaaa”, se escucha que uno de los hijos del cantante empieza a cantar y a Jairo se le transforma la cara por una enorme sonrisa. “Amiguito, que Dios te bendiiigaaa... Qué reine la paz en tu vida / Y que cumplas muuuchos máaaas”, le desea el coro al homenajeado, quien siguió la letra con sus labios. El video se corta justo en el momento en el que el nacido como Mario Rubén González Pierotti va hacia la torta a soplar las velas con forma del número de su edad.

“A medida que pasa el tiempo, los cumpleaños caen más pesados. Es que mientras más se va agrandando y nutriendo el pasado con cosas, se hace más pesado cumplir años”, le había dicho Jairo a Teleshow en la antesala a tan importante aniversario en su vida. “Estoy muy contento porque lo paso bien, estoy muy bien físicamente. Y eso es clave”, contó también a la vez en que reveló que va dos veces por semana al gimnasio y que lo complementa con una rutina similar de yoga.

Jairo (Franco Fafasuli)

“¿Viste que te dicen hay que moverse? Bueno, yo lo agarré con todo, me muevo mucho. Empecé hace un año con yoga. Y el gimnasio, hace relativamente poco. Y salgo bastante bien parado. El otro día un instructor me preguntó: ‘Jairo, ¿cuántos años tenés?’. ‘Voy a cumplir 75′. ‘Me estás jodiendo’”, recuerda y suelta una carcajada. “Pero lo más importante es que estoy bien de la voz: Salgo a cantar y los espectáculos siguen rindiendo mucho. La gira marcha bien, tuvimos muchas funciones agotadas. Todo funciona muy bien, la perspectiva es muy buena. Me agarra en un buen momento”, agregó.

El cantante está pasando por una gran etapa personal luego de haber enviudado: Teresa Sainz de los Terreros, su mujer de toda la vida, falleció en julio de 2021. Sin embargo, hace algunos meses se puso en pareja con Laura Bonfante, una abogada oriunda de Córdoba que fue fan de Jairo. “Soy una persona que probablemente no puede o no sé estar solo. Y bueno, ahora estoy con una mujer, estamos juntos, en pareja, aunque a distancia. Estamos muy unidos, muy bien. Nos conocemos desde hace muchos años, pero hemos decidido tener una relación más íntima. Ella vive en Villa María, Córdoba, pero nos vemos mucho. Por ahí voy y me quedo un mes, 20 días. Depende del trabajo, porque ella también trabaja. Y respetamos muy bien el sitio de cada uno, porque cada uno hace lo que le gusta. Ella es abogada y tiene sus ocupaciones. Yo la paso muy bien con sus hijos y ella con los míos. Y todo funciona muy bien. Yo me llevo muy bien con sus hijos”, contó el cantante.

En ese sentido, también cóntó cómo fue que ambos ensamblaron a sus familias. “Fue muy natural. No hubo resistencia o que alguien no quisiera. Yo lo hubiera entendido, también, si pasaba. Porque eso depende de la forma de ser de cada uno. Pero no, tuvimos apoyo de todos lados, incondicional. Yo creo que, en mi caso, también me veían mucho mejor. Porque había pasado muchos años de sufrimiento y creo que eso se notó, se notó el cambio. Se notó hasta en el punto de vista físico, también. Y esto que estoy haciendo ahora, yendo al gimnasio, en realidad tiene que ver un poco con eso. Estaba pendiente de otras cosas que eran lo esencial y lo importante. Ahora lo esencial y lo importante es otra cosa, pero sin olvidar lo otro. Imaginate que con mi mujer llevábamos 49 años de casados, toda una vida”, dijo Jairo.