A favor y en contra: los mejores memes de la eliminación de Furia de Gran Hermano

La competidora se convirtió en la nueva eliminada y los memes estallaron en las redes (Crédito: Prensa Telefe)

No cabe duda que Juliana Furia Scaglione supo hacerse un lugar entre los jugadores más icónicos dentro de la historia de Gran Hermano (Telefe). Con una personalidad que traspasó los límites de la convivencia, y a veces de la moral, la competidora supo llegar hasta las últimas instancias. Pero lo que parecía una gloria asegurada terminó convirtiéndose en su abrupta caída, lo cual se confirmó el martes por la noche tras ser eliminada. Y como ocurre en las grandes citas, derivó en un estallido de memes en las redes sociales.

Tal como había anticipado el conductor del reality, Santiago del Moro, todo se definía entre ella y Martín Ku. Bajo un clima tenso, ambos jugadores pasaron las últimas 24 horas a la espera de conocer el resultado, el cual puso a uno de ellos afuera de la casa. Si bien la doble de riesgo no se lo esperaba, terminó abandonando el programa con más del 62% de los votos por parte del público.

Varios fanáticos lamentaron la salida de la jugadora más polémica de la temporada (X)

Ante el particular comportamiento que supo demostrar dentro de la casa, algunos fanáticos temieron por su participación en el debate (X)

“Se fue Furia, se fue Juliana, murió Gran Hermano”, escribió uno de los usuarios que lamentó la salida anticipada de la competidora, quien parecía perfilarse como la ganadora de esta temporada. La red social X estuvo plagada de reacciones y reflexiones luego de una emisión fuera de lo común para los fanáticos, quienes no ocultaron sus emociones ante la definición dentro de la casa más famosa del país.

La alegría de los internautas se hizo notar en las últimas horas, por lo que lo dejaron claro en las redes sociales (X)

Combinando los conocidos memes de Julio, los internautas se burlaron de la eliminación de Furia (X)

Desde el inicio de la temporada, el 11 de diciembre pasado, la deportista de alto rendimiento estaba dispuesta a hacer lo necesario para salir en el primer puesto. Gran parte de su estadía se rigió por esto, lo cual le valió ganarse el odio de varios jugadores y fanáticos del recinto. Esto pasó desapercibido para ella, ya que solo quería el gran premio.

La flamante eliminada fue superada por dos personas que nadie se imaginaban que llegarían a la instancia final (X)

Virginia, conocida también como Virqueenia, recibió "justicia", según algunos de los usuarios de la red social (X)

“Se fue Furia, la persona más desagradable, misógina, machista y violenta que vi en la tele. Y se fue de la peor manera, odiando y maltratando a la gente”, “Hoy en el debate… médíquenla o eso termina mal”, “Llegó más lejos Emmanuel y Darío que Furia”, “Buen día, ¿hermosa mañana verdad? Furia no llega a julio”, “Se fue la infumable de Furia”, “Se hizo justicia por nuestra reina Virginia. Lástima que no la pudimos salvar la semana pasada”, fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los usuarios luego de definirse la eliminación del programa. También la compararon con villanos de series conocidas, tales como la recordada Carminha de Avenida Brasil.

Una de las conocidas escenas de Avenida Brasil fue elegida por los usuarios para representar la salida de Furia (X)

Sin filtro, los fanáticos del reality se burlaron de la actitud de la exparticipante (X)

La eliminación de la doble de riesgo trajo alegría entre quienes esperaban su salida hace meses (X)

También hubo algunos lamentos por el inesperado final de la jugadora, en especial por parte de sus fanáticos. “Ella le dio la vida al formato”, “No importa el fraude que le hicieron, es la mejor jugadora de la historia”, “Ella ganó absolutamente todo”, “No te dejaron apagar las luces de esa casa que era tuya”, “Fuiste y sos demasiado para este programa”, “Ya no son buenos días, solo son días”, escribieron los furiosos a través de la plataforma previamente conocida como Twitter.

La salida de Furia de la casa

Tal como se mencionó previamente, la eliminación quedó entre Ku y Scaglione. A medida que iba avanzando el programa, el conductor fue mostrando los porcentajes de la votación sin dar indicios de quiénes se trataban. “62,4% para uno y 36,7% para el otro”, reveló ante el público y los analistas presentes, quienes esperaban con ansias la definición.

La jugadora quedó eliminada luego de un mano a mano con Martín Ku (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Intentando ganar tiempo con los jugadores dentro de la casa, del Moro le reveló a Darío que se había ganado un premio. Sin poder imaginar de qué se trataba, el hombre se encontró con una moto cubierta por una tela, lo cual lo llenó de gran alegría. En paralelo, los últimos nominados se prepararon para la definición, por lo que fueron despidiéndose de sus compañeros.

A tan solo minutos de dar la medianoche, el presentador volvió a mostrarse desde la televisión de la casa y anunció lo que varios esperaban.“¡Quien abandona la casa más famosa es Juliana!”, expresó tras abrir el contenido del sobre negro, lo cual dejó a más de uno sin palabras en la boca. De inmediato, la jugadora se despidió de Emmanuel, a quien le expresó su apoyo y dio palabras de aliento para sus últimos días en el certamen.

Entre insultos y gritos para el grupo de Los Bros, a quienes no se molestó en saludar, la joven agarró su valija y se dirigió a la salida.“No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”, señaló mientras dejaba para siempre el recinto del programa, donde vivió los últimos meses.