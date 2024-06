Mercedes Ninci compartió su primer Martín Fierro con su empleada doméstica: quién es la mujer y cuál es su historia

El discurso de Mercedes Ninci en los Martín Fierro de Radio 2024 (Video: América)

La noche del domingo, el salón Ocre de La Rural fue testigo de la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio, celebrando lo mejor de la AM y FM de 2022 y 2023. La gala estuvo marcada por momentos de profunda emoción, encendidos discursos y tensiones, tanto dentro como fuera de cámaras. Uno de los instantes más destacados llegó diez minutos después de la medianoche, cuando se anunció a la ganadora de la terna a “mejor movilera”: Mercedes Ninci, por su trabajo en Radio Mitre (AM 790).

Conmovida y sorprendida por el resultado de la votación, la periodista expresó su gratitud en un emotivo discurso. “¡No lo puedo creer! Me he esforzado tanto toda la vida que bueno... estoy emocionada, gracias a todos los colegas de APTRA, gracias a mi papá... hoy es el primer Martín Fierro y el primer día del padre sin mi papá, estuve llorando toda la mañana. Quiero agradecerles a mis hijos: Florencia que está conmigo acá, Malena que está en Alemania, a Carolina y Lucas que están en casa porque tuvieron y tienen una mamá que ha trabajado toda la vida, todo el día, y no debe ser fácil”, comenzó diciendo.

Ninci continuó agradeciendo a su madre, sus amigos y amigas de Córdoba, y sus compañeros de trabajo. “Radio Mitre es mi casa, es parte de mi familia. Gracias Jorge Porta, Martín Aguirre, Horacio y Miguel por todo lo que me han ayudado en los peores momentos de mi vida... porque han estado siempre al lado...”, aseguró, visiblemente emocionada.

Fiel a su estilo, Ninci no se quedó sin palabras y, en medio de la exaltación, hizo una breve pausa para compartir el reconocimiento con sus colegas de terna. “Quiero compartirlo con dos amigas mías, que son dos genias y compartimos la terna: Rosario Bigosi de La Red, que es brillante, y Marcela Ojeda de Continental que también es brillante...”.

Un momento especialmente conmovedor fue cuando mencionó a su empleada doméstica, a quien atribuyó parte de su éxito. “Quiero compartir también con la empleada de casa. Con Alicia Iriarte, porque sin Alicia no hubiera podido trabajar nunca. Feliz cumpleaños Julio, mi hermano. Un beso grande a mi mamá y mis compañeros de radio Mitre Córdoba... Gracias”.

La publicación de Mercedes Ninci junto a Andrea Iriarte, su empleada doméstica (Foto: IG/mercedesninci1)

En ese sentido, este martes, la periodista mostró en sus redes sociales una foto junto a Alicia Iriarte, ambas sosteniendo el galardón, y escribió: “A ella le dediqué el Martín Fierro. Es la empleada de casa desde hace años, Alicia Iriarte. Sin ella jamás hubiera podido ir a trabajar. Me ayudó a cuidar a mis cuatro hijos. Excelente persona. Viene de Berazategui. Toma todos los días dos colectivos y el tren Roca para venir a ayudarnos. Y pese a esas dos horas de viaje, siempre llega feliz con muchas ganas de trabajar. Alicia sos parte de mi familia, y este Martín Fierro también es para vos”.

Pocos conocen la difícil infancia de Mercedes Ninci. Nacida en Córdoba, a los siete años perdió a su hermana de tres años por parálisis infantil. Esta tragedia sumió a su madre en una profunda depresión, obligando a la comunicadora a hacerse cargo de sus hermanos. Desde muy pequeña cocinaba, limpiaba y hacía las compras en su hogar. Además, aprendió oficios como la pintura y albañilería, habilidades inusuales para una niña de su edad.

Con el tiempo, Mercedes se mudó a Buenos Aires para dedicarse al periodismo, alcanzando gran éxito. Su carrera ha sido un testimonio de perseverancia y dedicación, reflejado en el merecido reconocimiento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, que la nombró mejor movilera de los últimos dos años.

La entrega de los premios Martín Fierro a la Radio no solo destacó el talento, sino que también puso de manifiesto la importancia de quienes, como Alicia Iriarte, brindan apoyo incondicional y permiten que muchos profesionales puedan desarrollar sus carreras.