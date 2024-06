Las paradisíacas vacaciones de Oriana Sabatini y Paulo Dybala previo a su gran boda

Mientras aguardan la llegada de su casamiento, la pareja disfrutó a pleno de su tiempo en familia (Instagram)

A poco más de un mes de oficializar su matrimonio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala disfrutan de su tiempo juntos mientras ultiman los últimos detalles para el día de la boda. En esta ocasión, el futbolista argentino y la modelo decidieron disfrutar de su tiempo libre e ir a la playa luego de que él no fuese convocado por Lionel Scaloni para participar de la Copa América. Lejos de las tareas laborales y las de su eventual ceremonia de casamiento, la pareja pasó a pleno su día bajo el sol y compartió algunos de los momentos.

A través de su cuenta en Instagram, el delantero de la Selección Argentina se sumergió en las claras aguas de las Bahamas, donde se encuentra vacacionando junto a algunos de sus familiares. También se sumó a este plan su futura esposa, con quien posó en algunas fotos. Motos de agua, buceo de superficie y polaroids fueron algunas de las tantas actividades que realizaron en la jornada.

La escapada paradisícada de Paulo Dybala y Oriana Sabatini (Instagram)

Motos de agua y polaroids: los detalles de la escapada paradisíaca de los futuros esposos (Instagram)

Si bien no le agregó ninguna descripción a las postales que compartió en su perfil, lo cierto es que no tardaron en causar furor entre sus seguidores. A pocas horas de publicarlo, el futbolista que se desempeña en la Associazione Sportiva Roma “amasó” más de 780 mil ‘me gusta’.

La escapada paradisícada de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, antes de la esperada boda

Catherine Fulop contó las exigencias de Oriana Sabatini en su boda con Paulo Dybala

Catherine Fulop reveló las exigencias de su hija para el día de su fiesta de casamiento (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

A varios meses de anunciarse la fecha del casamiento de la pareja por parte de Ángel de Brito, la familia de los novios se puso en marcha para ayudar. Como era de esperarse, la madre de la modelo no quiso estar afuera, por lo que ofreció a dar una mano con sus propias ideas. Pero esto no le gustó nada a la joven ni a su wedding planner, Claudia Villafañe, quienes le impusieron una serie de límites.

La actriz se sentó en el diván de Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) y comentó: “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar” expresó con humor la mamá de la novia, quien dejó en claro que no va aceptar un ‘no’ por respuesta. También reveló que en la fiesta no habrá celulares, ya que “ellos van a tener un fotógrafo encargado. Es más, en su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”.

A la par de su relato, Costa la mandó al frente y le pidió que cuenta la fuerte advertencia que recibió por parte de Oriana. “Te dijeron que no hagas un show”, acotó la humorista, desde el otro lado del estudio. Por su parte, Fulop confesó: “Mi hija, mi Ori. Yo le dije ‘te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo’. ‘Ahora, si me invitas a tu casa, que voy a estar relajada en familia, voy a tomar algo, ahí sí’”, explicó, entre risas, respecto a su comportamiento cuando bebe. “Mi hija me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlante, sino se van a asustar”.

En esa misma línea, la modelo aprovechó para recordar un de sus tantas visitar a la casa de la pareja, donde posee una gran colección de bebidas alcohólicas. “Ya me conocen, cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió. Un Don Perignon la escondió. Me dijo ‘estas no’. Me marcó una de champagne y las de vino”, explicó, entre carcajadas, al referirse a la actitud de su primogénita para que no tomara las de mayor costo.