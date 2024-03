Alejandro Stoessel se cansó de las críticas a Tini y publicó una dura carta abierta

Tini Stoessel con su padre Alejandro

Tini Stoessel viene compartiendo en sus redes sociales diferentes publicaciones vinculadas a su nuevo disco. Allí, pondrá en canciones los sentimientos que experimentó en el último tiempo, y que había solo expresado en contadas oportunidades. “Un mechón de pelo” es el título elegido para el álbum que saldrá el 11 de abril. Y es también un concepto, en el que la artista repasará este año en el que se sintió en el ojo de la tormenta y tuvo que lidiar con ataques de pánico y la horrible sensación de no tener ganas de vivir.

Cada señal fue recibida con entusiasmo y alegría por sus fanáticos, que tachan los días para la salida del material. De momento, tienen que conformarse con imágenes pequeñas notas de voz que solo refuerzan el enigma y aceleran los corazones.

En este panorama, su padre Alejandro sorprendió al manifestarse en su cuenta de X. El reconocido productor estuvo desde el comienzo en la proyección artística de su hija y acompañó su crecimiento hasta convertirse en una de las grandes estrellas del pop latino. Luego de haber guardado silencio todo este tiempo, creyó que había llegado la hora de hablar y lo hizo con un contundente posteo.

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, expresó Alejandro al principio de su escrito.

El posteo de Alejandro Stoessel

Y continuó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”. Las palabras no tardaron de volar por el ciberespacio. Si bien su hija no se manifestó públicamente, sí lo hicieron las cuentas de sus fanáticos, que celebraron la defensa incondicional del productor, con el mismo énfasis que lo vienen haciendo ellos.

En medio de las señales sobre su próximo disco, Tini había hecho una referencia puntual a los haters, al replicar una crítica que compartió en su cuenta de X. “Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula”, fue el comentario de una seguidora.

Stoessel tomó nota de este posteo, lo citó en su perfil y escribió: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, expresó la artista. Y cerró: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

La respuesta de Tini a las críticas de una seguidora

Esta no fue la primera vez que Tini habla de sus problemas de salud, pero pocas veces lo había hecho de una manera tan descarnada desde alguna de sus cuentas en sus redes sociales. Entonces se volvió otra vez tendencia, pero en este caso destacando que una referente de muchas chicas y chicos ayude a tomar conciencia de cómo pueden afectar las críticas a las personas.

Vale recordar que en junio pasado, la cantante había revelado una serie de episodios vinculados a su salud. En una pausa de su show en Barcelona, la actriz le agradeció entre lágrimas a su público por el sostén en sus momentos más difíciles. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, reveló con la voz entrecortada sobre los ataques de pánico que había vivido. “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, expresó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.