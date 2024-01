Emilia Attias y El Turco Naim disfrutan de su amor en Uruguay: combinan playa y fiestas con amigos y música electrónica

Emilia Attias y El Turco Naím advirtieron la presencia del fotógrafo de Teleshow y saludaron a la cámara (Fotos: RS Fotos)

Emilia Attias y Julio Mario El Turco Naím Sibara son una de las parejas más consolidadas de la farándula y, con más de veinte años juntos, se siguen divirtiendo como si fuera la primera vez. De vacaciones en Punta del Este desde hace algunos días, en la tarde del martes 2 disfrutaron de los últimos rayos del sol en un sector de la conocida Playa Brava.

En el momento en que llegaron al lugar se estaba disputando un campeonato sudamericano de tejo -deporte playero por excelencia- en el que estaba compitiendo el actor Martín Seefeld. En ese momento, Attias y el Turco caminaron un rato por la arena y se los vio sin su hija Gina. Sin la responsabilidad de mapaternar, la pareja se relajó y pasó la tarde charlando con amigos mientras tomaban algo.

Un rato después, ella fue hasta el auto de la pareja para buscar abrigo. Es que el plan era seguir en el parador hasta que se hiciera de noche y poder así disfrutar de una fiesta de música electrónica que se organizó allí mismo. Y a juzgar por lo que publicaron en sus redes sociales, ambos bailaron un buen rato hasta que volvieron a su hogar. Sin embargo, no todo habría sido felicidad: los testigos presentes le comentaron a Teleshow que el Turco perdió en la arena un dije muy valioso que tenía colgado. En horas de la mañana de este miércoles volvió al lugar para seguir buscándolo pero no pudo encontrarlo.

Emilia Attías y El Turco Naím pasaron una tarde de relax en la playa Brava de Punta del Este

El Turco y Attias llevan más de veinte años de pareja y tienen a Gina como única hija, a quien no se la vio durante el paseo playero

Después de un rato en la playa, Emilia fue en busca de unos abrigos porque la pareja decidió pasar la noche en la playa dado que se organizaba una fiesta electrónica

A fines de septiembre del año pasado, Emilia y El Turco disfrutaron de unas vacaciones familiares en la paradisíaca playa Itamambuca Beach, en San Pablo, Brasil. “Chau playita, pero tenemos próxima aventura”, escribió como pie de una seguidilla de imágenes donde se la ve luciendo una bikini bicolor y también agarrada a una tabla de surf en medio de la arena y con el mar de fondo.

También subió un video compartiendo diferentes momentos del viaje. “Recap de tres días maravillosos descubriendo un nuevo y mágico lugar, que queda para siempre en mi cora. Y tan cerquita de Argentina”, comenzó diciendo la actriz en el audiovisual que dejó en sus redes y sumó: “Itamambuca queda a solo tres horas de avión a São Paulo y a tres horas más en auto. Literal, llegás a este paraíso, donde el tiempo para, y la naturaleza te abraza”, sostuvo emocionada por lo que vivió junto a su marido y su hija.

Entre los planes que hizo, subió un video practicando yoga para relajarse, fueron a un parque de juegos repleto de luces y carritos para divertirse con Gina, y desde ya que disfrutaron del descanso, la calma y los paisajes que les regaló Brasil con sus morros, sus árboles y el mar turquesa.

En el parador, Emilia y El Turco Naím se encontraron con amigos y disfrutaron de la tarde

El Turco Naím conversando con un amigo en la tarde de playa Brava

En diálogo con Teleshow, el humorista confesó los secretos que tiene su matrimonio para poder seguir juntos después de dos décadas. “Primero, nos queremos mucho, naturalmente. También somos muy compañeros y a la vez cada uno tiene su vida muy desarrollada aparte. No nos metemos mucho en la vida del otro, en general somos así los dos, no nos metemos mucho en la vida de nadie, pero ni de familiares”, aseguró el Turco.

“En eso somos personas muy parecidas: no damos consejos. Quizás suena egoísta, ¿no?, porque por ahí algunas personas me han dicho: ‘Vos nunca me das consejos’. Pero estoy tan ocupado en las cosas que tengo que hacer y en cumplir mis objetivos, mis sueños, que ni siquiera estoy prendido en los de mi compañera. A ella le pasa igual. Entonces está bueno porque tenemos vidas fuertes, ricas, no estamos frustrados. Eso a mí me ha pasado con algunas otras parejas, que no termina de desarrollarse cada uno, y eso influye mucho en la convivencia”, agregó.

Además, reveló cómo fue esa primera vez que se conocieron cuando él le había hecho una cámara oculta para VideoMatch. “A mi compañera la conocí hace muchos años. Emilia no es solamente una compañera de ruta, sino de crianza: tenemos una hija que es algo maravilloso y estamos los dos embarcados en criarla con este nuevo paradigma que es totalmente distinto, criar una hija que tiene casi siete años, súper inteligente, súper creativa. Es totalmente desafiante, yo no sabía ser papá porque nunca lo había sido. Encima en esta época, con estos chicos que tienen cerebros desarrollados, con conciencias desarrolladas, que son ecologistas, se cuidan, comen bien, son conscientes de un montón de cosas que nosotros ni las pensábamos cuando éramos chicos”, sostuvo enamorado de la actriz y su pequeña.