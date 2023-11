Marixa Balli explotó de furia tras recibir una multa de tránsito: “No la voy a pagar”

La panelista de LAM hizo su descargo por redes sociales luego de considerar que la multaron injustamente

Furia e indignación, la cara de Marixa Balli lo reflejaba todo. La panelista de LAM explotó de enojo en sus redes sociales al contar la llamativa situación por la cual la habían multado. Según su relato, intentó dar paso a una ambulancia cuando se encontraba detenida en un semáforo en rojo, sin embargo las cámaras no registraron ese momento y le labraron una “injusta” infracción: “Hasta que no me muestren las cámaras no voy a parar”.

La creadora de La Cachaca comenzó relatando la secuencia y explicando la situación que la llenó de amargura y bronca: “Salgo del local, en Avenida Avellaneda y a unas 20 cuadras me paro correctamente en un semáforo. Cuando estoy detenida vienen dos ambulancias con la sirena prendida y me tuve que correr sobre la senda peatonal para que pasen”.

Tiempo después de esta situación, una multa llega al domicilio de la panelista, exigiéndole que pague una alta suma. Sin embargo, confiada en su buen accionar, Balli decidió ir a discutir la infracción, aunque la suerte no la acompañó. “Cuando se pone en rojo las cámaras no dejan de sacar fotos. Es como un book fotográfico. Cuestión que son tan jodidos que cuando voy a discutir la multa le digo: ‘Fijate que yo doy paso a dos ambulancias, me dicen que en la foto no se nota. Son tan terribles que a vos te mandan la foto donde la ambulancia parece un carozo”, dijo en sus redes.

Marixa Balli sostuvo que no pagará la multa

Al no conseguir la solución esperada, y ver la respuesta de los empleados que la atendieron, la ‘angelita’ estalló de furia. En un acto catártico decidió contar la situación en un live de Instagram y dialogar con sus seguidores: “Me dio una calentura, porque fui a explicar lo que había pasado y me pidieron que volviera, como si yo me rascara. Obvio que voy a volver a discutir porque en la secuencia de las cámaras se tiene que ver lo que pasó”.

Firme en su convicción y en su buen accionar, Balli afirmó que no pagará la multa y que seguirá apelando para lograr la corrección de la misma. En ese sentido, criticó el sistema de multas y cómo este, muchas veces, perjudica al ciudadano de bien: “Que te tomen de boluda es algo que no soporto en esta vida. No voy a pagar la multa porque yo tengo la razón. En la vida siempre fui con la verdad. ¿Por qué tengo que garpar una multa que no corresponde? ¿Por ser buena ciudadana? ¿Por darle paso a dos ambulancias? Estamos todos dementes. Me parece una hijaputez total. No me entra en la cabeza el tipo de país que hicimos”.

Luego, consumida por la bronca y la indignación total que le causaba la multa, la bailarina apuntó contra el Gobierno: “Soy correcta y no sirve de nada, me da bronca que todo sea injusto y que los chorros estén en la calle. Los verdaderos culpables, los asesinos, los chorros, son reyes en este país, los policías no pueden tirar ni una bala. Porque si matan a un asesino, condenados. Pero en qué país vivimos. Cuándo algo a favor del ciudadano correcto, que paga absolutamente todo. Mi ganancia se la lleva el gobierno”.

Así, en un live que duró cerca de 15 minutos, la panelista se desahogó junto a sus más de 530.000 seguidores. A través de la pantalla muchos mostraron su empatía con Balli. Para concluir, contó un accidente que había tenido su hermano, el cual tampoco terminó con justicia, a su parecer: “A mi hermano lo hicieron bosta y el responsable no estuvo preso ni cinco horas. Tiene más derecho el que mata a alguien que una mina que va y dice que es injusto. Hasta que no me muestren las cámaras no voy a parar. Estoy muy caliente. Me parece un horror que en la vida te traten así”.