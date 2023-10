Marina Calabró tras ser mencionada por Laura Ubfal en su pelea con Marcela Tauro: “No venía a cuento”

Marina Calabró le respondió a Marcela Tauro y Laura Ubfal tras su pelea al aire de Intrusos (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

El último lunes se vivió un momento de alta tensión entre Marcela Tauro y Laura Ubfal en el aire de Intrusos (América). Todo comenzó cuando estaban contando detalles de los festejos de cumpleaños de Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Ubfal dio detalles del doble agasajo que se llevó a cabo este fin de semana: el sábado hubo festejo en la casa del exfutbolista y el domingo, en el hogar de Gegé, la hermana de Nicole. De repente, Karina Iavícoli interrumpió a la periodista para aclarar: “Esa información la traje yo. Perdoname, Laurita”.

La conductora Florencia de la V aprovechó para recordar que el viernes anterior hubo dos informaciones sobre los festejos de la adolescente que habían llevado Laura y Karina. Finalmente, ambas versiones se confirmaron esta semana. “Aunque parecía que no era posible, el domingo se hizo el festejo en la casa de Gegé. Nicole puso una foto con sus hijas y su pareja en el estado de WhatsApp”, agregó Iavícoli.

Marcela Tauro se metió en el debate y aseguró: “Perdón, tenía razón Karina, hubo un reencuentro además del que pasó el domingo. Me parece bien decirlo, porque la otra vez decían: ‘No hubo, no hubo’”. Ubfal respondió: “No hubo reencuentro el miércoles, lo que dijo Karina fue el jueves cuando yo ya no estaba”. Tauro ratificó su postura: “Fue feo lo que pasó el otro día, las dos tenían información y buena información”. A partir de ese momento, arrancó una fuerte discusión entre las panelistas. “¿Cómo terminó el programa?”, le preguntó Ubfal. “Vos la desmentiste (a Karina)”, le contestó Tauro. “No la desmentí”, explicó Laura. “Ahora tenemos las fotos y está bueno eso”, agregó Marcela.

En un momento, Tauro se levantó de su silla y amagó con irse del estudio. “Bueno chicos, yo me retiro. Evidentemente yo escucho mal. Chau, hasta luego. Me molesta que me tomen de tonta. Me parece que tenemos que ser buenos compañeros por empezar, discúlpenme, somos todos gente grande”, dijo la periodista. Luego, volvió a sentarse y defendió a su compañera una vez más: “Karina fue ninguneada”.

La expanelista del Debate de Gran Hermano le preguntó: “¿Vos escuchaste a Marina Calabró?”. Furiosa, Marcela le contestó: “No nena, yo estoy acá, no puedo estar escuchando a Marina”. “Ella escuchó todo lo contrario de lo que vos escuchaste y salió a defenderme contra Karina. Quiere decir que a lo mejor la que escuchaste mal fuiste vos”, aseguró Laura. “Te voy a pasar el audio de Marina Calabró”, insistió Ubfal. “Pero, ¡qué me importa Marina!”, le contestó Marcela, furiosa. “Ella entendió que Karina era la mala compañera y no yo”, argumentó Laura.

Al verse involucrada en esta disputa, Calabró salió a defenderse. “Sí, me sorprendió que me mencionaran porque además no estaba viendo el programa. Estaba llegando a mi casa desde la radio y me empezaron a caer mensajes. Me acuerdo cuando hicimos el tema de que había habido una fricción en la mesa de Intrusos entre Karina y Laura, hicimos el chiste de ‘a muerte con las dos’”, comenzó diciendo la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) ante la consulta del movilero de Socios del Espectáculo (El Trece).

“¿Viste cuando tomás todos los recaudos para no herir susceptibilidades, para que nadie se ofenda? No me puse del lado de la data de ninguna, nunca voy contra los colegas, no soy sommellier de data ajena, no me meto en la dinámica de los equipos de trabajo. Lo único que hicimos es que a veces uno puede tener información contradictoria y que parezca que todos están sumando a la misma causa. Y a veces, una información contradictoria queda como que uno desmiente a otro. Pero lo dijimos en general, no específicamente por ese conflicto”, aclaró Calabró.

“Tenía razón Marcela, no venía a cuento lo que yo opiné. Tenía razón cuando dijo: ‘¿Qué me importa lo que diga Marina?’. Yo sé en qué sentido lo dijo y tenía razón”, subrayó Marina. “También lo hablé con Laura, me parece que le salió. Hubiera preferido que no me mencione, porque terminé metida en un bardo del que, esta vez y por excepción, no participé”, cerró la periodista con una sonrisa.