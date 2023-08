Gustavo Conti dio detalles de la salud de Silvina Luna: “No me gusta que digan que ‘está bárbara’ porque no es así”

Gustavo Conti reveló detalles de la salud de Silvina Luna

“De a poquito va mejorando, esto es muy pero muy lento”, dijo esta semana la periodista Cecilia Martí en el aire de TN con respecto a la situación de salud de Silvina Luna, quien desde hace tres meses está internada en el Hospital Italiano. En el nosocomio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superó un cuadro de gravedad cuando estuvo intubada en terapia intensiva y por estos días permanece en observación.

Ante este panorama difundido en la señal de noticias, quien habló fue Gustavo Conti, amigo de la modelo luego de que se conocieran en la segunda edición local de Gran Hermano. Lo hizo en diálogo con Pablo Layus y dio detalles acerca del verdadero estado de la modelo en términos muy fuertes. “No se crean tanto, tampoco es tan así. Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso. No está bueno y la está pasando como el orto, perdón la expresión”, comenzó expresando la pareja de Ximena Capristo y desmintiendo las informaciones que hablan de una mejoría en Silvina.

“Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada... No está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el orto, está peleando por su vida todos los días un poco”, agregó el actor al respecto.

Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti

“Está un poquitito mejor. No está intubada en coma como estaba hace veinte días atrás. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desentubar, salió adelante, pero no es que se paró y fue al baño”, aclaró Gustao al respecto y como para bajar las expecativas y las especulaciones en torno a la salud de la ex vedette.

“Está mejor pero está muy lejos de ser la Silvina Luna que era antes. Estamos todos esperando que caiga un rayo y digamos: ‘Che, mirá lo que pasó, de repente se bajó de la cama’ y no. Yo cuando la fui a ver se me cayó la mandíbula al piso”, dijo el exparticipante de Gran Hermano.

Asimismo, Conti habló de la decisión que tomó la junta médica que trata la recuperación de Silvina al traspasarla a una terapia intermedia. “Fue como para incentivarla para que ponga primera y arranque, porque le hacen diálisis y queda arruinada”, explicó. Y Layus también le preguntó si Luna es consciente de todo lo que está viviendo desde los últimos tres meses. “Sí, ella sabe todo. Yo le tengo fe a ella sobre todo. Y bueno, seguiré rezando como lo hago todos los días”, cerró Gustavo.

Cabe recordar que Silvina atraviesa una insuficiencia renal producto de las intervenciones estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el año 2011. Luego de estas, la modelo comenzó de a poco a ver deteriorada su salud hasta que hizo una hipercalcemia que derivó en la falla de sus riñones. En este último año, según Silvina había contado, se estaba preparando para recibir un trasplante de órgano para poder continuar con su vida, sin someterse a diálisis 3 veces por semana, de 4 horas cada vez. Todo esto fue hasta que contrajo la bacteria que le provocó un grave cuadro de salud que la tuvo al borde de la muerte.

