Con picos de 8 puntos de rating, Darío Barassi volvió a la televisión con Ahora Caigo

Con picos de 8 puntos de rating debutó Darío Barassi con su nuevo programa: Ahora caigo, por El Trece. El conductor que dejó el exitoso ciclo 100 argentinos dicen apenas a fin de año para lanzarse a este nuevo desafío, está convencido que este es un gran programa de televisión. “Confío en la tele, siento que está recontra viva y cuando hay productos de calidad, que están angelados, funcionan y el público lo ve”, dijo Barassi en diálogo con Teleshow unas horas antes del esperado estreno.

En ese momento, también habló del rating que espera alcanzar. “Yo juego a ganar siempre, si no, no juego. Es utópico porque sé cómo están instaladas las cosas con los números de la tarde del canal, pero creo que cada formato va a encontrando su lugar. Con 100 argentinos dicen arranqué en 5 y llegamos a hacer picos de 11. No es que quiera copiar ese fenómeno, pero voy a tratar de que el público que me había elegido antes me vuelve a elegir, y también quiero atraer público nuevo”.

Cuando se encendieron las luces del estudio mayor de Polka en Don Torcuato y se pudo apreciar la escenografía circular, apareció Darío y subió a la plataforma redonda de tres metros de altura con su clásico saludo intimista. “¡Bienvenidos a la primera emisión del programa más vertiginoso de la Argentina: ¡Ahora caigo!. Qué ganas tenía de volver, estaba tranquilo en casa, comiendo, engordando, pero la verdad que cuando me contaron de este formato no había manera de decir que no”, comenzó diciendo entre risas mientras el rating superaba los 6 puntos.

Luego, describió de qué va el nuevo programa. “Pantallas por todos lados, un estudio 360, qué emoción, quería volver. Todos los días a las 18,30 vamos a estar acá. Una hora y media de entretenimientos, de juegos, de trampa, de música, ¡Hola bebitos!”, les dijo a todos. “Voy a explicar un poco el juego, aunque para mí los juegos se juegan y no se explican, pero voy a explicar dónde estamos parados. Todos los días en Ahora Caigo estamos con estos 10 rivales. El objetivo de los rivales es uno individual y uno grupal: tienen que derrocar al líder, a la persona que va a estar situada en el centro. Fueron elegidos por la producción: son inteligentes, son rápidos y como equipo tienen que lograr anular a este candidato y que uno de ustedes ocupe este espacio”.

Así, el primer líder seleccionado fue Pepo, cuyo verdadero nombre es Pedro, pero según relató él mismo, “es una historia muy graciosa, mi hermana mayor me decía ‘Pedo’ y mis padres entonces decidieron llamarme Pepo”. De ese modo, el conductor bromeó al aire con su apodo, llamándolo Pedo varias veces durante el ciclo.

Durante todos los programas, en un momento del ciclo, van a elegir a alguien de la tribuna para ocupar el número 10. “Puede ser brillante o no, es una cuestión de azar”, reveló Barassi apenas comenzado el juego. A la hora de iniciado el ciclo, el rating subió a 8 puntos y se puso casi a la par de su contrincante Todo por mi hogar, por Telefe, que lideraba con 8.6 la franja horaria.

Con su estilo gracioso, dinámico y extrovertido, Barassi continuó con el desarrollo del juego. Los duelos entre los participantes son uno a uno y se van descartando a través de un juego que se asemeja al ahorcado, ya que deben adivinar palabras, con algunas letras de pista. Pueden probar todo lo que les permiten los 30 segundos que tienen de tiempo. Después de cada victoria, el ganador debe elegir entre dos huellas, una blanca y una negra. Siempre una es mejor que la otra y le permite sumar más o menos plata. Finalmente, el líder se puede alzar con los 500 mil pesos o elegir un juego más y participar por 1 millón si responde 10 preguntas en 2 minutos.

