El tierno video casero de Diego Topa con su hija Mitai cantando

El tierno video de Topa con su hija Mitai

Diego Topa siempre soñó con ser papá y hace tres años pudo concretar este deseo con el nacimiento de su hija Mitai. El conductor infantil suele compartir imágenes y videos de la pequeña, pero siempre cuidando de mostrar su carita para protegerla. Cuando ella crezca decidirá si quiere ser expuesta o no de manera pública.

En su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió con sus cientos de seguidores un video muy tierno que grabó mientras estaban paseando en bicicleta. En las imágenes se la puede ver cantando un tema dedicado a las serpientes ya que deseaba verlas.

De esta manera, la pequeña Mitai demostró que heredó el talento para cantar de su papá que durante años ha realizado temas musicales para entretener a los más pequeños, ya sea en sus exitosos programas de televisión o en los espectáculos teatrales que realiza.

Diego Topa y su hija

Por otra parte, en una entrevista con Agarrate Catalina, por La Once Diez, el animador había hablado de cómo disfrutan con su pareja de la paternidad y por qué no se “atrevía” a decir que estaba formando una familia con un hombre y que su hija tendría dos papás. “Lo pude contar, trato de cuidar lo que más puedo, si hay algo que tiene este medio es que me cuidan, porque m vida privada la cuido y esta manera es parte de mi vida y somos felices, una familia chiquita pero hermosa”, explicó Diego.

Al ser consultado sobre a qué se refería al decir “lo pude contar”, explicó: “No es que no me atrevía, uno viene con cosas de generaciones que no contás, que tenés miedo de perder el trabajo, trabajás en Disney, ¿cómo decirlo? Las cosas cambiaron tanto que es un orgullo poder sostener esto y que Mitai sea feliz con dos papás”.

Luego, se refirió a la posibilidad de agrandar la familia: “No pienso en otro hijo, la pandemia fue un parate grande en el trabajo y empiezo a armarme de nuevo y es un momento distinto, armando lo que tiene que ver con tele, es volver a empezar en muchas cosas y disfrutando de Mitai”.

Respecto a la posibilidad de que su hija replique sus pasos, el conductor señaló: “Que haga lo que quiera y la voy a acompañar, lo que ella quiere en su vida, la voy a apoyar”. Sin embargo, agregó: “Creo que Mitai en cualquier momento me pide aparecer porque está fatal, me acompaña en al gira. La primera fecha me tenía que ir de gira a Chile, estaba con otitis, y la pediatra me dijo que no podía subir al avión, me fui sin ella pero estuvo bueno despegarse de su papá un rato”.

Cuando su hija tenía nada más que tres meses, en diálogo con Teleshow, Topa dijo que desde muy chico soñaba con ser papá: “La vida me dio esta oportunidad de subrogar un vientre, que es la forma en la que ella nos eligió. Siempre digo que ellos nos eligen a nosotros y vienen en el momento que quieren y cómo quieren”. Y sobre el proceso, recordó que “fue una montaña rusa de emociones”: “Pasás por muchos estados. Estuvimos más de cuatro años para poder concretar y vivimos miles de situaciones. En nuestro caso, tuvimos también una pérdida, y eso te genera un montón de sensaciones encontradas y desencontradas. Pero uno vuelve a apostar, y hoy está con nosotros. Y después te olvidás de todo lo que pasaste. No es un proceso fácil. La medicina te acompaña hasta cierto punto, pero es la vida misma la que elige si quiere quedarse o no. Tuvimos muchas complicaciones, pero el final es maravilloso”.

