Caramelo y Mora se reencontraron tras la final de Gran Hermano

Habían entrado a la casa de Gran Hermano para acompañar a los participantes durante su estadía en el reality y, de paso, concientizar a la sociedad sobre la importancia de adoptar animales. Sin embargo, en varias oportunidades, hubo cuestionamientos por parte del público por el trato que recibieron Caramelo y Mora en el programa. Y las críticas se potenciaron cuando, tras su expulsión del certamen, Romina se llevó al machito y lo separó de su hermana, quien según lo que se había acordado terminaría al amparo de Marcos.

En las redes sociales, se quejaron por la decisión de la exdiputada de irse con la mascota. Y, particularmente en Twitter, un usuario publicó un video conmovedor dentro de la casa y señaló: “Morita buscando a su hermanito Caramelo que se llevó Romina y separó sin importarle el bienestar de ninguno de los dos perritos”.

Lo cierto es que, en la noche del domingo, el ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefé llegó a su fin. Y el salteño, flamante ganador, salió de la casa junto con Mora. Sin embargo, apenas cruzó la puerta de salida, la perrita fue llevada por los veterinarios a Las Palmas Hostería Animal, lugar donde también había sido llevado Caramelo. Y, finalmente, ambos se reencontraron.

El video en el que se ve a los dos animalitos corriendo por el parque se viralizó en las redes sociales y los internautas repitieron sus deseos de que puedan seguir viviendo juntos. “Reencuentro supervisado by tío Pocho”, escribió el veterinario Gustavo González Marín en el posteo en el que compartió las imágenes.

Desde que los cachorros entraron a la casa, a mediados de febrero, los televidentes detectaron que los participantes no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias a la hora de cuidarlos. De hecho, cuando cada uno de ellos tuvo la posibilidad de recibir a un familiar en la casa, los animales quedaron en un segundo plano y Caramelo terminó cayendo en la pileta, por lo que el conductor les tuvo que hacer una seria advertencia. Más tarde, en tanto, todos se preocuparon por los gritos de Mora, que lloraba aparentemente por algún dolor. Entonces se supo que un veterinario estaba encargado de vigilar lo que pasaba con las mascotas.

En otra oportunidad, en las redes sociales volvieron a poner el ojo en una situación que se dio después de una fiesta temática. Mientras todos los participantes se encargaban de poner la casa en orden, los perritos intentaron revolver el cesto de basura en búsqueda de comida. Rodolfo, el padre de Nacho, no tuvo mejor idea que tratar de adoctrinar a Mora utilizando su chancleta para pegarle.

“Dale, no, vaya para allá”, le repetía al animalito mientras la golpeaba con su calzado en el hocico. Hasta que, finalmente, la exdiputada decidió alzar a la perrita y llevársela del lugar. “¡No le hagas mimos porque si no no aprende!”, le dijo el hombre tratando de justificar su accionar. Y su hijo agregó: “Está sacando cosas de la basura”. En ese momento, Rodo insistió: “Hay que ponerles límites, chicos”.

“Son perritos que fueron rescatados y están ahí para adoptar. Los jugadores serán instruidos en la manera de cuidarlos y deberán resolver las dificultades normales que implique el cuidado de los animalitos. Es muy importante cuando uno adopta una mascota tener el tiempo y la dedicación, más allá de obviamente el amor y los cuidados pertinentes”, había explicado del Moro cuando ingresaron Caramelo y Mora.

Y agregó: “La casa quiere dar un mensaje: que es bueno que la gente sepa que adoptar está bien, porque implica entre otras cosas menos perritos en la calle. Los dos perritos están sanitos y preparados para una adopción responsable, cosa que sucederá a la finalización del programa o cuando así considere Gran Hermano”.

