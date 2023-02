Con producción de Scorsese y actuación de Joaquín Furriel, se anunció el rodaje de la nueva película de Celina Murga

Joaquín Furriel, Celina Murga y Marina de Tavira (Foto: Alejandra López)

Una historia adulta en torno al amor, el deseo y la familia. “El aroma del pasto recién cortado”, una coproducción internacional dirigida por Celina Murga, que cuenta con la participación de Martin Scorsese y será protagonizada por Joaquín Furriel y la actriz mexicana -nominada al Oscar- Marina de Tavira, comenzará a ser rodada en Argentina y Uruguay.

El film cuenta la historia de Pablo (Joaquín Furriel), un profesor universitario que se involucra amorosamente con una alumna. En paralelo, Natalia (Marina de Tavira), profesora universitaria, se involucra amorosamente con un alumno. Dos historias espejadas, parecidas pero diferentes.

“Esta historia surge a partir de ciertas conversaciones en torno al feminismo y la necesidad que nos surge de complejizar dicho concepto. Tanto yo, como directora del proyecto, como les guionistas con los que lo escribimos, creemos y valoramos este momento histórico que estamos viviendo en relación a los derechos de la mujer. ¿Por qué no contar una historia que tenga el mismo recorrido, pero que sea atravesada en un momento por una mujer y luego por un hombre? ¿Qué cosas cambian en relación a la particularidad de cada género? ¿Qué cosas nos igualan? ¿Cómo se pone en juego el afuera, la mirada de los otros?”, contextualizó Celina Murga sobre los interrogantes que la llevó a encarar este proyecto.

“La película surge de la necesidad de repensarnos en relación a los vínculos y en relación a qué se espera de cada género en función de los roles de padre, madre, pareja. Y esto nos llevó a preguntarnos sobre la idea de familia y matrimonio”, agregó la directora argentina nominada al Oso de Oro de Berlín, quien en 2012 fue seleccionada por Martín Scorsese para formar parte de la Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, pasando un año trabajando y aprendiendo bajo la tutela del reconocido director estadounidense. Murga y Scorsese volverán a verse las caras ahora que el guionista, de más de 50 años de trayectoria, será el productor ejecutivo de El aroma del pasto recién cortado.

“El camino que encontramos para contar esta idea propone una estructura muy particular que, de alguna manera, condiciona y provoca ciertas ideas de puesta en escena. Dicha estructura se propone como un espejo, donde se suceden dos historias muy similares: una estará protagonizada por Natalia, la otra por Pablo. De alguna manera una es la contracara de la otra. Las historias serán muy parecidas, pero habrán claras situaciones y acciones que darán variaciones a los conflictos planteados. El objetivo de estas variaciones es invitar al espectador a reflexionar o al menos a hacerse preguntas sobre las cuestiones de género”, explicó Celina Murga sobre el guión que fue confeccionado junto a Juan Villegas y Lucía Osorio y que contó con la colaboración de Gabriela Larralde.

La película, que se rodará en locaciones de Buenos Aires y Montevideo, es una coproducción internacional entre Mostra Cine, Tresmilmundos Cine (Argentina), Infinity Hill, productora de la reciente nominada a los premios Oscars y ganadora de un Premio Golden Globes, Argentina, 1985 (EEUU), Weydemann Bros (Alemania), Barraca Producciones, Dopamine (Mexico) y Nadador Cine (Uruguay). Las ventas internacionales están a cargo de Paulette Bensussen (TDO Media).

“Lo interesante para mí del guion es que muestra el trabajo que hace la sociedad patriarcal sobre las personas de una manera muy poco evidente, pero que está, y me pareció muy lúcido cómo se entrelaza esta red entre los dos personajes, el femenino y el masculino”, destacó Joaquín Furriel.

“Creo que hay una poderosa reacción de parte del poder masculino concentrado. Lo podemos llamar patriarcado y de muchas maneras, lo que sí está claro es que la historia de la cultura está contada desde la perspectiva masculina”, planteó el actor argentino quien interpretará a Pablo en esta ficción.

Para Marina de Tavira, “El aroma del pasto recién cortado” representa su debut cinematográfico en Argentina. De destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, la actriz mexicana fue nominada al Óscar por su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, y fue acreedora del premio más importante de la cinematografía mexicana a mejor actriz, el premio Ariel. “Lo que me atrajo al leer el guion fue que hay un recorrido actoral muy interesante para un personaje en esta etapa de mi vida. Como que el recorrido, el momento de la vida de Natalia, lo que le está pasando en relación a su matrimonio, lo que le sucede con el otro personaje, son temáticas en las que sin dudas quería indagar”, expresó De Tavira.

“También me atrajo el tono en el que está escrita, que es como la vida misma, su cotidianeidad y al mismo tiempo su profundidad. He visto todas las películas de Celina y lo que más me impactó fue su registro naturalista, cuasi documental en donde se mezclan actores que parecen personas de la vida real”, agregó.

Con respecto a su debut en el cine argentino, reconoció que tenía “muchas ganas de venir” a grabar “porque sé que tiene todo un mundo de amor al teatro, toda esa efervescencia de ficciones interesantes, de grandes directores y directoras, estoy muy contenta. Hace poco que llegué pero puedo decir que me siento como en casa”, concluyó.

