LP busca derribar el racismo y la violencia de la mano del rock: “Quiero romper con esa m... armada”

Se ve en sus expresiones, sus gestos, su forma de hablar, a cada paso ella inspira rock. Con sus rulos salvajes y su actitud relajada, LP llega a Sudamérica con un solo objetivo: conectar y revivir aquellas emociones que le quedaron grabadas a fuego. Tras visitar países como Brasil, Colombia y Ecuador, ahora aterriza en la Argentina para presentarse en el Luna Park y el Cosquín Rock.

Dueña de una voz única, melódica pero a la vez áspera, la cantante tuvo que esperar cuatro años para volver a presentarse en el país con un show en solitario. Por eso, esta visita tiene un sabor especial, ya que será un reencuentro con un público que supo demostrarle amor: “Es emocionante porque pasó mucho tiempo. Es como, ¿fue hace dos años? Y es como, no, pasaron 4 años. Y es como, ¿a dónde diablos fue mi vida? Pero sabes, recuerdo que Argentina fue una locura la primera vez que toqué ahí. Y yo recuerdo estar abrumada por mucha amabilidad. Fue muy bueno. Y el año pasado en el Lollapalooza fue increíble. No puedo esperar. Estoy emocionada”.

La neoyorquina –que comenzó componiendo canciones como “Chers (Drink to that)”, de Rihanna; “Beautiful People”, de Christina Aguilera y “Love Will Keep You All Night” de Backstreet Boys– llega ya con cinco álbumes bajo el brazo y centrará su show en su último disco, Churches. “Si, creo que va a haber mucho de Churches porque seguimos en tierra de Churches. Pero también voy a estar tocando canciones de todos los otros álbumes. Voy a tratar de tocar diferentes cosas y ver diferentes cosas que a la gente le gustan. Pero sí, mucho Churches seguro. Esto va a ser como, no el final para Churches, pero es como, la próxima vez que venga voy a estar mostrando otro álbum”, aseguró la estadounidense sobre sus shows.

En su última presentación, la cual había sido en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, LP había quedado impactada por el público, la cual le devolvía hasta una energía similar a la que se vive en un partido de fútbol. “Se siente como una atmósfera matadora. No creo que estén locos, creo que están llenos de vida, en una buena manera. Se siente como un partido de fútbol, y se siente muy bien. Todas esas buenas vibras y energía, sabes. Yo crecí jugando al fútbol y jugando deportes, y también amo mirarlos, y se siente como, yo se que ese tipo de cosas no pueden ser como “forzadas”. Es muy difícil estar alentando tipo “yeeeaah”. Así que sí, lo amo, es genial”, revela la autora de ‘Lost On You’, sencillo con el que se dio a conocer a nivel mundial en 2016.

De esta manera, a lo largo de su gira de país en país, sintió y conectó con culturas a las que nunca había llegado. “Creo que es salvaje. Estoy segura de que la gente de otros países piensa que todos los estados de América son muy diferentes y lo son, creo. Puedo verlo también. Pero siento como que hay un hilo verdadero entre la gente a la que le gusta tu música. Tengo que decir que es difícil de explicar, me refiero a que solo puede sentirse, y es una cosa que la única persona que lo entiende soy yo (risas). Y la banda”, destaca Laura Pergolizzi, nombre real de la artista.

Justamente ese se convirtió en uno de los pilares de su búsqueda musical: ‘conectar’. Tras casi 20 años de carrera, la cual comenzó en 1998 con bandas independientes, la artista apunta a crear una relación especial con su público en cada presentación: “Trato de lograr que una persona, un alma, esté en el mismo lugar. No pienso mucho en el “por qué”, simplemente sentirlo, y tratar de conectar con las personas y no con cualquier otra cosa. Es una forma de vida, no importa el país, la ascendencia, el sistema. Donde sea que esté, a quien sea que me coja, lo que sea que haga, no importa (risas). Estamos para discutir comunes denominadores de sentimientos de las personas. Mi corazón está abierto a lo que tu corazón quiere y siente y yo respeto eso en un nivel base, y yo solo quiero estar en comunión con vos. Eso es todo lo que estoy buscando en la música”.

Con canciones como ‘When We Are High’ (97 millones de reproducciones en las plataformas), ‘Other People’ (72 millones), ‘Girls Go Wild’ (65 millones) y ‘Muddy Waters’ (56 millones), la artista busca seguir reinventándose y conectando con todo el mundo, la cual es una tarea que buscará alcanzar tanto en sus próximas presentaciones como en la nueva música que trabaja para su próximo disco.

“Es casi como un desafío intentar escribir algo de 3 o 4 minutos de duración que pueda cambiar la química entre nosotros en la misma sala. Y es como, reventar la vida de par en par para la gente, romper con toda esta mierda armada que tenemos, las divisiones que nos mantienen separados. Muchas son innecesarias. Algunas de ellas son necesarias para que podamos funcionar, pero por este momento y tiempo que estás en la sala conmigo, por un par de horas, simplemente rompemos esas paredes y pretendemos que ese tipo de mierda no existe. Eso es lo que me gusta”, concluye LP.

