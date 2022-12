Gabriel Cartaña, el psicólogo de Bendita TV, tuvo un infarto y debió ser intervenido de urgencia: “No sabemos qué nos va a deparar el destino”

El psicólogo y escritor contó en sus redes sociales que está atravesando un delicado momento de salud

Durante las primeras horas de este lunes 26 de diciembre, el psicólogo y panelista de Bendita TV Gabriel Cartaña sufrió un infarto y debió ser intervenido de urgencia, así lo reveló el propio escritor en un video que publicó esta mañana en sus redes sociales.

“Son las 5 AM del lunes. Pensaba lo que es la vida. Hace apenas una hora llegó Tyrion a mi vida, a alegrarla. Y hace tres horas que estoy teniendo un infarto. En este momento estoy teniendo un infarto”, contó Cartaña desde el hospital minutos antes de la intervención.

Y continuó: “Ahora en 10 minutos me van a llevar para hacerme un cateterismo y ponerme un stent. Hace 5 horas estaba presentándoles a Tyrion. Y ahora estoy por entrar al quirófano. Pero bueno, en eso consiste la vida. Eso es lo que la hace intensa: que todos los días no sabemos qué nos va a deparar el destino”.

Cabe destacar que horas antes de padecer la dolencia cardíaca, el escritor había presentado a su nueva mascota a través de su cuenta de Instagram. Según contó y mostró en una breve filmación, se trata de un cachorro de Rottweiler llamado Tyrion que tiene dos meses de vida, pesa ocho kilos y fue un regalo de Navidad.

Gabriel Cartañá

Gabriel Cartaña tiene 52 años y es licenciado en Psicología, Perito Forense del Poder Judicial y docente universitario. Al mismo tiempo, el hombre que nació en Venezuela, pero vive en Argentina hace 3 años se desarrolló como columnista en diversas radios FM y como panelista de Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella en El Nueve.

El año pasado, había estado en medio de una polémica cuando había contado en una entrevista que en una oportunidad una joven se desnudó en su consultorio.

“Voy a acostarme con una paciente el día que yo considere que la paciente necesite terapéuticamente tener sexo con su terapeuta”, fue el argumento que utilizó para desalentar a una joven que se había desnudado en su consultorio. El psicólogo había dado una entrevista para Mitre Live en la que contó la incomodidad que vivió en una sesión mientras atendía a una muchacha de unos 28 años. Y sus dichos causaron tanta polémica, que luegó decidió hacer una aclaración al respecto.

“Te enredaste en la respuesta”, le dijo a modo de introducción Beto Casella, quien conoce a Cartañá desde hace años y mantiene con él una relación de amistad. “Las palabras exactas que usé con esta paciente fueron: ‘Yo, solamente, me acostaría con una paciente el día que alguna paciente necesite acostarse con su terapeuta’. A lo que ella me responde: ‘Pero eso no pasa nunca’. ‘Exactamente, nunca va a pasar’”, comenzó explicando el psicólogo para poner en contexto la situación.

Gabriel Cartaña tuvo un infarto y debió ser intervenido de urgencia

Y continuó: “Lo que quise graficarle es que es una situación que nunca iba a ocurrir. Nunca va a ocurrir que, terapéuticamente, una mujer necesite tener sexo con su terapeuta. Esa es una situación que nunca va a ocurrir, ni conmigo ni con ninguno. Ella lo entendió perfecto. Me dice: ‘Pero eso no ocurre nunca’. ‘Exactamente, ahora vestite’”.

Cartañá reconoció que a un terapeuta hasta le podrían quitar la matrícula por tener sexo con sus pacientes. Y remarcó: “No estoy defendiendo esa postura, al contrario, estoy diciendo que no ocurre nunca. Y si ocurriese, no habría ninguna explicación que lo justificara”.

Frente a los cuestionamientos de su compañeros de panel por la poca claridad de sus palabras, el psicólogo explicó: “Con la paciente, el sentido que yo quería trasmitirle era: ‘Mi función acá siempre va a ser estar atento a las necesidades del paciente’. Estaba relatando una anécdota”. Pero, siguiendo los tres pasos que el mismo pregona, reconoció su error: “Me equivoqué, admito que expresé mal, confusamente. No lo voy a volver a hacer. Pido disculpas si alguien se ofendió”.

