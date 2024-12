WhatsApp modo morado: cómo activarlo de forma gratuita

El modo morado está pensado para las personas que quieren cambiar la apariencia de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo morado de WhatsApp ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar la apariencia de la aplicación. Esta opción permite ajustar el fondo de los chats, modificar el diseño del teclado del dispositivo y personalizar el logo de la plataforma en la pantalla de inicio.

Para reemplazar el logo, es necesario utilizar Nova Launcher, una aplicación desarrollada por terceros. Por otro lado, la configuración del fondo de los chats se realiza directamente desde las opciones de WhatsApp, mientras que la personalización del teclado puede lograrse a través de Gboard, la herramienta de Google.

Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

Para cambiar el fondo de los chats en WhatsApp y activar el modo morado, es necesario considerar estos pasos:

WhatsApp ofrece una serie de colores sólidos para los fondos de chats. (WhatsApp)

Abrir la aplicación móvil. Dirigirse a ‘Ajustes’ y seleccionar la opción de ‘Chats’. Ir a ‘Fondo de pantalla’. Pulsar ‘Cambiar’. Ir a ‘Colores sólidos’ y escoger un fondo con tonalidad morada. Seleccionar ‘Establecer fondo de pantalla’.

Cómo personalizar el color del teclado del teléfono

Para personalizar el color del teclado en el teléfono, es necesario instalar Gboard, la aplicación de Google que permite modificar su apariencia. Una vez instalada, seguir estas instrucciones:

Dirigirse a WhatsApp y abrir un chat. Habilitar el teclado. Pulsar el ícono de una paleta. Escoger un tema con tonalidad morada de Gboard. Seleccionar ‘Aplicar’.

Gboard ofrece varios temas y de diferentes colores para personalizar la apariencia del teclado. (Gboard)

Cómo puedo cambiar el logo de mi WhatsApp

Para modificar el logo de WhatsApp en la pantalla de inicio, es imprescindible instalar Nova Launcher y configurarlo como el lanzador predeterminado. Esto otorga los permisos necesarios para personalizar la apariencia de las aplicaciones. A continuación, se deben seguir estos pasos:

Descargar una imagen de alta calidad alusiva al color morado. El usuario debe asegurarse de que la foto se guarde en la carpeta de ‘Descargas’ de la galería del dispositivo. Dirigirse a la pantalla de inicio y pulsar el ícono de WhatsApp. Ir a ‘Editar’, luego a ‘Aplicaciones’ y a ‘Fotos’. Buscar la imagen descargada previamente y seleccionarla. Configurar su tamaño y confirmar con la opción ‘Listo’.

La aplicación no solicita permiso para acceder a la galería del teléfono, pero aun así puede visualizar las fotos almacenadas. Según su descripción en Play Store, los datos recopilados de los usuarios “pueden ser compartidos con otras empresas u organizaciones”. No obstante, no se especifica qué tipo de información se comparte ni cuáles son las entidades receptoras.

Se debe establecer a Nova Launcher como la app de inicio predeterminada. (Nova Launcher)

Para qué sirve activar el modo morado en WhatsApp

Activar el modo morado en WhatsApp permite a los usuarios personalizar la apariencia de la aplicación, ofreciendo una estética diferente a la interfaz tradicional. Con este modo, es posible modificar elementos como el fondo de los chats, el diseño del teclado y el logo de la app en la pantalla de inicio.

Estas opciones suelen ser utilizadas por quienes buscan diferenciar su experiencia visual o darle un toque único a su aplicación. Sin embargo, algunas de estas modificaciones requieren el uso de herramientas externas, como Nova Launcher para personalizar el logo, o Gboard para cambiar el teclado.

Nuevas funciones que han llegado a WhatsApp

WhatsApp integró nuevos efectos, filtros y fondos a su cámara. (WhatsApp)

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

Filtros para fotos y videos

Al momento de utilizar la cámara de WhatsApp, ahora los usuarios pueden acceder a una serie filtros, efectos y fondos para personalizar aún las fotos y videos que tomen.

Estados rectangulares

Los estados actualmente se presentan en un formato rectangular y muestran una vista previa de su contenido, algo similar a Facebook.

Transcripciones de mensajes de voz

Con las transcripciones, los usuarios pueden convertir en texto el contenido de un mensaje de voz. Los idiomas admitidos actualmente son inglés, portugués, español y ruso.