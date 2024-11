Mujer botó a la basura 700 millones de dólares en Bitcoins de su exnovio: el por qué sorprendió aún más

El disco duro todavía estaría en un basurero, pero encontrarlo sería un riesgo ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un día más de su vida, Halfina Eddy-Evans botó a la basura un disco duro, pero sin saberlo aquel momento se convirtió en una situación que la ha impactado durante más de 10 años, porque en aquel disco duro estaba la clave para acceder a más de 8.000 unidades de Bitcoin, un activo digital que hoy tiene un valor cercano a los 700 millones de dólares.

Este hecho, impacto directamente a James Howells, dueño del disco duro y la pareja de Halfina en ese momento. Una situación que sucedió en 2013, pero que todavía sigue siendo viral por la millonaria cifra que se perdió con tanta facilidad y la posibilidad de rescatarlo.

Así llegaron 700 millones de dólares a la basura

La historia tiene sus raíces en 2009, cuando James Howells, residente de Newport, Gales, comenzó a minar Bitcoins, una práctica que en aquel entonces no tenía el peso financiero que tiene hoy. Con el tiempo, olvidó el disco duro donde almacenaba la clave de acceso a esas criptomonedas y lo guardó entre objetos inservibles.

En 2013, durante una limpieza de su hogar, Howells pidió a su pareja, Halfina Eddy-Evans, que se deshiciera de varias bolsas de basura. Entre ellas, sin que ella lo supiera, estaba el disco duro con los Bitcoins.

Según Eddy-Evans, ella cumplió con lo solicitado sin imaginar la magnitud del error. “Sí, tiré su basura, él me lo pidió. No tenía ni idea de lo que contenía, pero la dejé en el basurero local cuando volvía a casa después de ir al colegio”, afirmó recientemente en una entrevista con la BBC.

“No sabía que había un disco duro con su contraseña de Bitcoins. Perderlo no fue culpa mía”, agregó.

La pérdida pasó desapercibida durante un tiempo, pero cuando el Bitcoin comenzó a ganar popularidad y valor, Howells se dio cuenta de lo que había ocurrido. Desde ese momento, inició una búsqueda incansable para recuperar el disco duro, que según sus cálculos se encuentra enterrado en el vertedero municipal de Newport, entre toneladas de desechos.

Eddy-Evans recuerda cómo su expareja reaccionó al comprender la magnitud de la pérdida. “Él lo tiró a la basura creyendo que no iba a servir, pero como ahora vale una fortuna, sigue luchando contra el ayuntamiento. Lleva así ya mucho tiempo”, explicó.

Howells, por su parte, ha dedicado más de una década a intentar obtener el permiso del Ayuntamiento de Newport para excavar en el vertedero, pero sus múltiples solicitudes han sido rechazadas por razones ambientales.

Según las autoridades locales, el proceso de excavación podría causar un impacto negativo significativo en el entorno. “Nada me gustaría más que él lo encontrara. Estoy harta de oír hablar de él. Una parte de mí piensa que el ayuntamiento debería dejarlo excavar, ya que no ayuda a su salud mental pensar en una fortuna que no puede conseguir”, reflexionó Eddy-Evans.

Sin embargo, también reconoció que quizás lo mejor para Howells sería abandonar la búsqueda y seguir adelante con su vida.

Cómo recuperar el dinero perdido en la basura

El vertedero de Newport, donde se supone que está el disco duro, alberga más de un millón de toneladas de residuos. Howells logró reducir el área de búsqueda a unas 100.000 toneladas, una fracción considerable, pero suficiente para seguir siendo un desafío monumental.

A pesar de ello, el Ayuntamiento ha rechazado consistentemente las propuestas del hombre, incluso cuando ofreció financiar toda la operación sin costo para las autoridades locales. En respuesta, Howells presentó una demanda legal acusando al Ayuntamiento de “retener su propiedad sin consentimiento”.

Las autoridades calificaron la demanda de “débil” y argumentaron nuevamente los riesgos ambientales asociados a la excavación.

En un intento por generar apoyo local, Howells prometió donar el 10% de la fortuna recuperada, equivalente a aproximadamente 70 millones de dólares, a la comunidad de Newport. Sin embargo, hasta ahora, esta propuesta no ha sido suficiente para convencer a las autoridades.

El Bitcoin está en ascenso tras la victoria de Donald Trump

El caso ha captado aún más atención recientemente debido al aumento en el valor del Bitcoin, que tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos alcanzó los 99.000 dólares por unidad antes de estabilizarse en 96.500 dólares.

En declaraciones a la revista Fortune, Howells afirmó que si el Bitcoin llegara a los 157.000 dólares, el valor total de su disco duro superaría los mil millones de libras.

“El tesoro es cada día más valioso, y eso no va a parar. Este problema nunca desaparecerá. Siempre será una búsqueda del tesoro”, declaró Howells, quien también ha formado un equipo de especialistas para realizar la excavación en caso de obtener el permiso necesario.