Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp en pocos minutos y sin ayuda de nadie

La plataforma presenta varias formas de tomar el control de una cuenta que ha sido intervenida. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

Perder el acceso a una cuenta de WhatsApp puede convertirse en un inconveniente significativo, especialmente si se usa la aplicación para diversas tareas laborales o personales. Las razones pueden variar, desde un dispositivo perdido o robado hasta problemas técnicos o intentos de acceso no autorizado.

WhatsApp ofrece una serie de medidas para recuperar el control de la cuenta de manera segura y efectiva. Esta guía detalla los pasos recomendados por el soporte oficial de WhatsApp para recuperar una cuenta.

Se explica cómo proceder en diferentes escenarios posibles, siempre priorizando la protección de los datos personales y la privacidad del usuario dentro de la app.

Qué hacer si pierdo mi teléfono o me lo roban

En caso de robo hay que actuar inmediatamente para que el victimario no tenga acceso a datos privados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si el teléfono inteligente que contenía la cuenta de WhatsApp se extravía o es robado, es esencial actuar rápidamente para evitar riesgos.

El primer paso es bloquear la tarjeta SIM asociada con el número de teléfono, lo cual puede hacerse contactando a su proveedor de servicios móviles. Luego, usar una nueva tarjeta SIM con el mismo número en otro dispositivo e instalar WhatsApp.

Al verificar el número, la cuenta se activará en el nuevo dispositivo, desactivando automáticamente la aplicación en el anterior. Hay que tener claro que WhatsApp no puede rastrear dispositivos ni brindar asistencia para localizar teléfonos perdidos.

Cómo recuperar mi cuenta si olvidé el PIN de verificación

La aplicación tiene un periodo de una semana en que no se puede acceder a la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Si un usuario olvidó el PIN que configuró al habilitar la verificación en dos pasos, debe esperar un periodo de siete días para restablecer el acceso sin este código.

Durante este tiempo, la cuenta no puede ser verificada nuevamente. Una vez transcurrido el plazo, podrá iniciar sesión utilizando el código de verificación enviado a su número telefónico.

Sin embargo, si además no tiene acceso al correo electrónico registrado como respaldo, es posible que la recuperación sea más compleja. En este caso, deberá contactar directamente al soporte técnico de la app.

Cómo evitar que extraños intenten acceder a WhatsApp

Nunca se debe compartir un código u otra información a desconocidos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Si un usuario recibe un mensaje de verificación que no solicitó, es posible que alguien esté intentando registrar su número en otro dispositivo. En este caso, no se debe compartir el código de verificación con nadie. Sin este código, la persona no podrá completar el registro.

Para mayor seguridad, activar la verificación en dos pasos desde los ajustes de WhatsApp. Esto añadirá una capa extra de protección, exigiendo un PIN cada vez que se intente verificar el número en un nuevo celular.

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp si ha sido desactivada

WhatsApp puede desactivar temporalmente una cuenta si detecta actividades sospechosas o violaciones a sus términos de servicio. Si este es el caso, hay que revisar el correo asociado a la cuenta, donde debería estar un mensaje con detalles y posibles pasos a seguir.

La app informa por medio de correo electrónico otras maneras de solucionar el problema. (Foto: Unsplash)

En general, las desactivaciones temporales se resuelven automáticamente tras un periodo de tiempo especificado. No obstante, si se considera que se trata de un error, se puede contactar al soporte técnico de WhatsApp proporcionando su número telefónico completo con el prefijo internacional.

Qué hacer si hay problemas con la copia de seguridad

Cuando se logra recuperar una cuenta pero los mensajes no se restauran, hay que corroborar de que el dispositivo esté vinculado al mismo servicio de almacenamiento en la nube utilizado para crear las copias de seguridad (Google Drive en Android o iCloud en iOS).

Luego, hay que desinstalar y reinstalar WhatsApp, verificando que se permita el acceso al almacenamiento durante el proceso. Si la copia de seguridad se creó en un número o dispositivo diferente, el usuario no podrá recuperarla.

Además, las copias de seguridad antiguas se sobrescriben automáticamente después de siete días, lo que limita la recuperación a este periodo.