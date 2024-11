¿Aburrido de las recomendaciones de Instagram? descubre cómo reiniciar el algoritmo

La aplicación quiere que los usuarios tengan la mejor experiencia, según el contenido que realmente les interesa actualmente. (Carsten Rehder/dpa/Archivbild)

El algoritmo en Instagram y el resto de redes sociales está diseñado para mostrar el contenido que potencialmente le gusta al usuario. Pero con el paso del tiempo es posible que algunas sugerencias ya no sean las más adecuadas y modificarlo era una tarea muy complicada. Algo que ya no será así en la aplicación de Meta, que te permitirá iniciar desde cero como si apenas hubieras creado tu cuenta.

Esta es una función propia de la aplicación, por lo que no se necesitará de una plataforma adicional para el proceso, que es ideal para todos los usuarios que no quieren ver contenidos que ya no son de su interés y lo ven como spam.

Qué es el reinicio del algoritmo de Instagram

La nueva función de Instagram permite a los usuarios borrar por completo las recomendaciones personalizadas que les ofrece la plataforma en apartados como Inicio, Explorar y Reels. Con esta opción, los usuarios pueden comenzar desde cero y reeducar el algoritmo para que sus sugerencias de contenido reflejen sus intereses actuales.

La aplicación quiere que los usuarios tengan la mejor experiencia, según el contenido que realmente les interesa actualmente. (Instagram)

Esto es especialmente útil para aquellos que ya no encuentran interesante el contenido sugerido por la aplicación o que sienten que el algoritmo no representa sus preferencias.

Según declaraciones de Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, esta herramienta implica que, al principio, la plataforma “tratará al usuario como si no supiera nada sobre él”, y aunque el proceso de ajuste puede tomar tiempo, asegura una experiencia más personalizada una vez que el algoritmo se recalibre.

Cómo utilizar la función de reinicio del algoritmo en Instagram

El proceso para utilizar esta herramienta es sencillo, pero viene acompañado de una advertencia: el reinicio del algoritmo no es reversible. Es decir, una vez que los usuarios seleccionen esta opción, no podrán recuperar sus recomendaciones anteriores.

La aplicación quiere que los usuarios tengan la mejor experiencia, según el contenido que realmente les interesa actualmente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

También hay que tener en cuenta que por ahora la herramienta no está disponible en todos los países, por lo que se debe verificar primero. Aunque el objetivo de Instagram es que su despliegue sea mundial durante los próximos meses.

Estos son los pasos a seguir:

Una vez que esté disponible en tu región, podrás acceder a la opción desde la configuración de tu cuenta en Instagram.

Al activar la función, el algoritmo eliminará todas las recomendaciones personalizadas acumuladas hasta el momento.

A partir de ese momento, el contenido sugerido se ajustará en función de tus interacciones con publicaciones, cuentas y hashtags.

Además, esta herramienta incluye una opción para revisar las cuentas que sigues y dejar de seguir aquellas cuyo contenido ya no te interesa.

Con el tiempo, el algoritmo comenzará a adaptarse nuevamente, creando una experiencia más alineada con los intereses actuales del usuario.

Una función pensada en la seguridad de los adolescentes

Instagram ha diseñado esta función pensando especialmente en los adolescentes, un segmento que representa una porción importante de su base de usuarios. En países como Estados Unidos, es la aplicación más utilizada por este grupo, según la encuesta de Piper Sandler.

La aplicación quiere que los usuarios tengan la mejor experiencia, según el contenido que realmente les interesa actualmente. (REUTERS/Thomas White/Archivo)

Para proteger a los menores, Instagram ya había implementado el perfil adolescente, que activa configuraciones más restrictivas sobre quién puede enviarles mensajes, comentar sus publicaciones o qué tipo de contenido sensible se les muestra. Estas medidas se combinan con la nueva opción de reinicio para proporcionarles una experiencia más segura y ajustada a sus intereses.

Además, la red social busca limitar prácticas que puedan resultar adictivas, como el scroll infinito, una dinámica que fomenta el consumo continuo de contenido sin pausa.

Para muchos usuarios, esta herramienta representa una oportunidad para un “nuevo comienzo” en Instagram. Sin embargo, como advirtió Adam Mosseri, es una decisión que deba tomarse con seguridad. El proceso inicial puede hacer que la plataforma sea menos interesante mientras el algoritmo recopila nuevamente datos sobre los intereses del usuario.

Aun así, esta función abre la puerta a una experiencia más auténtica y personalizada, alineada con los valores e intereses actuales de cada usuario. Ya sea para adolescentes que buscan mayor protección o para adultos que quieren limpiar su feed, el reinicio del algoritmo se posiciona como una de las funciones más innovadoras de Instagram en años recientes.