PlayStation anuncia ofertas para Black Friday en juegos, mandos y mucho más

Los usuarios pueden acceder a varias ofertas de PlayStation desde el 22 de noviembre de 2024. (Fotocomposición: Infobae)

El Black Friday de 2024 está a la vuelta de la esquina, y PlayStation tiene preparadas algunas ofertas para sus usuarios. Desde el 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre, tanto los jugadores como quienes buscan el regalo perfecto podrán aprovechar descuentos en una amplia variedad de productos, que incluyen juegos, hardware, accesorios y mucho más.

Estas ofertas estarán disponibles en la PlayStation Store, PlayStation Gear y tiendas minoristas participantes. “El contenido del catálogo varía con el tiempo, la región o el país, y el plan”, asegura la compañía.

Es importante destacar que, aunque estas promociones resultan atractivas, se recomienda a los consumidores realizar compras responsables y planificadas, evitando dejarse llevar por la emoción de las ofertas.

Juegos de PlayStation en oferta durante Black Friday

PlayStation se enfocó en proporcionar ofertas para sus programas de fidelización. (PlayStation)

PlayStation anunció descuentos en cientos de juegos digitales para PS5 y PS4, disponibles a través de PlayStation Store. Entre los títulos destacados en promoción se encuentran EA Sports Madden NFL 25, Star Wars Outlaws, y Hogwarts Legacy, además de muchas otras opciones populares para todos los gustos.

La promoción comenzará el próximo 22 de noviembre de 2024, momento en el que los usuarios podrán acceder a la tienda en línea para consultar la selección completa de juegos en oferta y conocer los descuentos específicos aplicables según su región.

Suscripción a PlayStation Plus

Las ofertas de PlayStation Plus para BlackFriday 2024 incluyen:

Nuevas suscripciones

Los jugadores que se unan a PlayStation Plus pueden ahorrar hasta un 30% en la suscripción anual de 12 meses.

PlayStation señaló que los usuarios pueden acceder a los equipos con ciertos descuentos. (PlayStation)

Actualización de planes

Los miembros de PlayStation Plus Essential podrán ahorrar un 25% al actualizar a PlayStation Plus Extra, mientras que los de PlayStation Plus Extra recibirán un descuento del 30% al pasarse a PlayStation Plus Deluxe.

Con los planes Extra y Deluxe, los suscriptores disfrutan de una amplia gama de beneficios, como acceso a juegos mensuales, descuentos exclusivos, multijugador online y un catálogo extenso de títulos para PS4 y PS5. Entre los juegos destacados del Catálogo de juegos y el Catálogo de clásicos se incluyen éxitos como The Last of Us Part I, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, entre muchos otros.

Cómo hacer compras responsables en Black Friday

La temporada de Black Friday es una ocasión esperada por muchos para aprovechar descuentos, pero también puede convertirse en un riesgo para quienes no planifican adecuadamente sus compras. Estos son algunos consejos que los consumidores pueden seguir para realizar compras responsables:

La temporada de Black Friday es una oportunidad para malgastar dinero, por eso es clave organizar bien el presupuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer un presupuesto

Definir un límite claro de gasto ayuda a evitar excederse económicamente. Mantenerse dentro de ese presupuesto es clave para un consumo responsable.

Hacer una lista de necesidades

Antes de iniciar las compras, es útil elaborar una lista con los productos que realmente se necesitan o que se planean regalar, lo que ayuda a evitar adquisiciones innecesarias.

Investigar precios previamente

Comparar precios en los días previos permite verificar si los descuentos son reales. Herramientas de comparación y revisiones en varias tiendas pueden ser de gran utilidad.

Priorizar calidad sobre cantidad

Elegir productos de calidad que ofrezcan un uso práctico o un valor duradero es más beneficioso que adquirir varios artículos de baja utilidad.

Para evitar caer en estafas, los compradores deben visitar los sitios oficiales siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar descuentos planificados

El Black Friday puede ser una excelente oportunidad para adquirir artículos costosos previamente planificados, como tecnología o electrodomésticos, siempre que estén dentro del presupuesto.

Evitar compras impulsivas

Antes de adquirir un producto, es recomendable preguntarse si realmente es necesario o si solo se está aprovechando un descuento momentáneo.

Consultar políticas de devolución

Es importante revisar las condiciones de cambios, devoluciones y garantías, especialmente al realizar compras en línea.

Comprar en sitios confiables

Es fundamental adquirir productos en tiendas reconocidas o plataformas oficiales para evitar fraudes y garantizar la calidad de los artículos.

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a los consumidores a disfrutar de las ofertas del Black Friday sin comprometer su estabilidad económica y asegurándose de hacer compras inteligentes.