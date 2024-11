Hackearon unos AirPods de Apple, usaron un microondas con papel aluminio y este fue el resultado

Los AirPods 2 de Apple permiten que los usuarios con problemas de audición tengan acceso a funciones específicas. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Usando elementos caseros, tres jóvenes en India lograron desbloquear las funciones de asistencia auditiva de los AirPods Pro 2 de Apple, que estaban restringidas en su región debido a normativas locales.

La historia comienza cuando Rithwik Jayasimha, residente de Bangalore, compró un par de estos auriculares con la esperanza de ayudar a su abuela, quien sufre de problemas de audición. Sin embargo, al intentar activar las características de ayuda auditiva, se dio cuenta de que estas estaban bloqueadas en India, país que no se encuentra entre los más de 100 en los que la función es accesible.

Estos auriculares recibieron una actualización de software que les permite actuar como audífonos de asistencia. Esta novedad era una solución económica y accesible comparada con los audífonos tradicionales, cuyo precio en India oscila entre los 600 y 9.500 dólares (aproximadamente entre 50.000 y 800.000 rupias). En contraste, los AirPods Pro 2, con un costo de unos 300 dólares (24.900 rupias), representaban una alternativa viable para aquellos con recursos limitados.

Los AirPods 2 de Apple permiten que los usuarios con problemas de audición tengan acceso a funciones específicas. (foto: Apple)

Para activar las funciones de asistencia auditiva en los AirPods Pro 2, se requería un dispositivo que ejecutara iOS o iPadOS 18.1 o superior, y que los auriculares tuvieran instalado el firmware 7B19 o una versión posterior. Sin embargo, la limitación geográfica impedía a Jayasimha y otros en India utilizar estas funciones.

A pesar de cambiar la configuración de la dirección IP y el idioma en un iPad de 10.ª generación para simular una ubicación elegible, el dispositivo continuaba reconociendo que se encontraba en India.

Cómo hackearon los AirPods Pro de Apple

Determinados a superar la restricción, Jayasimha y sus amigos, Arnav Bansal y Rithvik Vibhu, miembros del colectivo tecnológico Lagrange Point, desarrollaron un método casero basado en una jaula de Faraday y un microondas.

Los AirPods 2 de Apple permiten que los usuarios con problemas de audición tengan acceso a funciones específicas. (Apple)

La jaula de Faraday es una estructura que bloquea las señales electromagnéticas, y en este caso, se construyó usando una caja de cartón revestida con papel de aluminio. La colocaron sobre un microondas, que, al encenderse a máxima potencia, servía como bloqueador de las señales Wi-Fi y de telefonía móvil en la frecuencia de 2,4 GHz.

El proceso no fue sencillo. Tras varios intentos fallidos y ajustes en la configuración, el equipo descubrió que el iPad usaba no solo la dirección IP, sino también las SSID y direcciones MAC de los routers cercanos para determinar su ubicación. Esto significaba que, aunque el iPad no tuviera cobertura celular ni GPS activo, podía inferir que estaba en India mediante la información de las redes Wi-Fi cercanas.

Para solucionar este desafío, el grupo colocó una placa ESP32 junto al iPad dentro de la jaula de Faraday. La placa estaba programada para alternar entre un centenar de SSID de redes de California, simulando que el dispositivo se encontraba en EE. UU..

Los AirPods 2 de Apple permiten que los usuarios con problemas de audición tengan acceso a funciones específicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un código en un MacBook ordenaba al iPad que se reiniciara y activara su antena Wi-Fi cinco minutos después de iniciarse el proceso. Durante las primeras pruebas, el sistema seguía mostrando fallos, obligando al grupo a ajustar la jaula y realizar múltiples reinicios.

Tras cerca de tres horas de ajustes y pruebas, finalmente, el Mac Console informó que el iPad se identificaba como si estuviera en los EE. UU.. Emocionados por el éxito, sacaron el iPad de la caja aislante, conectaron los AirPods Pro 2 y observaron cómo la configuración de la función de audífono aparecía en la pantalla. El proceso de desbloqueo había funcionado.

Para asegurar la fiabilidad del método, el grupo repitió el experimento varias veces y, posteriormente, construyó una jaula de Faraday más estable. Con el método perfeccionado, Lagrange Point ofreció un servicio de desbloqueo en su sede de Bangalore para que otros pudieran beneficiarse de esta característica sin incurrir en los altos costos de un audífono tradicional.