Steam se despide de estas versiones de Windows luego de 15 años

Después de 15 años de soporte, Steam, la plataforma líder de videojuegos para PC de Valve, ha anunciado el fin de su compatibilidad con Windows 7 y Windows 8. Este cambio marca un punto de inflexión importante para una parte de la comunidad gamer que aún utiliza estos sistemas operativos.

La noticia llega tiempo después de que Microsoft dejara de ofrecer actualizaciones y soporte para estas versiones en enero de 2023, lo que hacía inevitable mantener vigente a la plataforma de Valve en estos sistemas operativos.

Por qué Steam ya no funcionará en algunos computadores Windows

El anuncio de Valve pone fin a una etapa que comenzó hace más de una década. Windows 7, lanzado en 2009, y Windows 8, introducido en 2012, fueron durante años opciones populares entre los usuarios de PC.

Sin embargo, la tecnología avanza y tanto el software como las plataformas de servicios deben adaptarse a nuevos estándares. Con la retirada del soporte de Microsoft a estas versiones, que incluía actualizaciones de seguridad, muchos desarrolladores comenzaron a dejar atrás la optimización de sus productos para estos sistemas.

Steam ya había comenzado a limitar la funcionalidad de sus servicios en estos sistemas. Según las notas del último parche de la aplicación, a partir del 5 de noviembre ya no es posible instalar, usar o actualizar el cliente de Steam en computadoras con Windows 7 y Windows 8.

Esto significa que aquellos que sigan utilizando estos sistemas operativos se enfrentan a la pérdida de acceso a la plataforma y, por ende, a sus bibliotecas de juegos.

La cantidad de jugadores afectados es pequeña. Según los datos del sondeo de hardware de Steam, solo un 0,28% de los usuarios continuaba utilizando Windows 7 de 64 bits en la última medición de agosto de 2024.

Por su parte, el uso de Windows 8 es aún menor, tanto que ni siquiera aparece desglosado en los informes más recientes y se agrupa bajo la categoría de “Otros” con un 0,08%. Estos porcentajes, aunque bajos, representan a miles de jugadores que deberán tomar decisiones importantes para seguir accediendo a la plataforma.

Actualmente, Windows 10 y Windows 11 dominan ampliamente el mercado, con un 49,12% y un 50,51% de participación, respectivamente. Este dominio ha ido creciendo, mientras que la cantidad de usuarios de versiones anteriores ha disminuido paulatinamente.

Windows 10 ha mostrado una caída del 1,13% en los últimos meses, algo que irá aumentando con el paso de los próximos meses, ya que esta versión del sistema operativo dejará de tener soporte a finales de 2025.

Qué deben hacer los usuarios afectados de Steeam

El fin del soporte de Steam en Windows 7 y Windows 8 no implica que los juegos y servicios dejarán de funcionar de inmediato. Sin embargo, la próxima actualización de servidor de la plataforma podría bloquear el acceso a la plataforma, dejando a los usuarios con opciones limitadas.

Steam toma la decisión de quitar el soporte para estos computadores por temas de seguridad y falta de desarrollo. (VALVE)

Por lo tanto, los jugadores deben comenzar a planificar su migración a sistemas más modernos para evitar la pérdida de acceso a sus juegos.

La solución más sencilla es actualizar el sistema operativo a Windows 10 o Windows 11. No obstante, esto puede no ser viable para todos, ya que algunos equipos más antiguos podrían no cumplir con los requisitos de hardware necesarios para ejecutar versiones más nuevas.

En estos casos, los usuarios tienen que evaluar si vale la pena invertir en la actualización del hardware de sus computadoras o considerar la compra de un nuevo equipo.

Además, es fundamental que los usuarios se aseguren de que su hardware sea compatible con las versiones más recientes de Windows. En algunos casos, la actualización del sistema operativo puede requerir cambios significativos, como la adición de más memoria RAM, almacenamiento más rápido o tarjetas gráficas compatibles.