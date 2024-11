Nintendo Switch 2 traería a Zelda, el juego más solicitado por todos los seguidores

El videojuego estaría pronto a ser relanzado. (YouTube: Nintendo España)

Una posible remasterización de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD para Nintendo Switch ha despertado expectativas entre los fanáticos de la saga.

La aparición de este posible título en la base de datos de una tienda de videojuegos sugiere que Nintendo podría estar preparando el anuncio oficial, aunque por ahora no se ha confirmado.

Este tipo de listados ha demostrado en otras ocasiones ser indicativo de próximos anuncios. En caso de ser cierto, The Wind Waker HD se sumaría a otros lanzamientos de peso, como el reciente Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, ampliando el catálogo de la consola para 2025.

La saga The Legend of Zelda ha desempeñado un papel crucial en la era de Nintendo Switch, con títulos de éxito como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. El reciente The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom también ha tenido una buena recepción, consolidando aún más la importancia de la franquicia en la plataforma.

Este juego se lanzó originalmente para GameCube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información proviene de una cadena de tiendas en Rusia, conocida por anticipar lanzamientos de relevancia, como fue el caso de GTA VI antes de su primer tráiler, así como de los títulos Darksiders III y Metro: Redux para la consola híbrida de Nintendo.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Nintendo para la consola GameCube, lanzado en 2002 en Japón y en 2003 en el resto del mundo. Se caracteriza por su estilo gráfico en cel-shading, que le da un aspecto de animación y lo diferencia de entregas anteriores más realistas.

La historia sigue a Link, quien navega un extenso océano lleno de islas en busca de su hermana secuestrada y enfrentándose al villano Ganondorf. El mundo de The Wind Waker está ambientado en una era posterior a un cataclismo que sumergió el reino de Hyrule bajo el mar.

Los fanáticos de Nintendo ha generado gran expectativa por la próxima consola de la compañía. REUTERS/Andrew Kelly

Una de sus características más notables es la mecánica de navegación, donde el jugador usa un bote llamado Rey de los Leones Rojos y manipula el viento mediante la Batuta de los Vientos para dirigir su travesía.

La jugabilidad incluye la exploración de mazmorras, resolución de acertijos, combates y misiones secundarias que enriquecen la experiencia. A pesar de las críticas iniciales por su estilo visual, el juego fue aclamado por su narrativa, innovación y diseño, y con el tiempo se consolidó como uno de los títulos más icónicos de la serie. En 2013, se lanzó una versión remasterizada en alta definición para la Wii U.

Nintendo Switch 2: qué esperar

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, ha anunciado que la revelación de la Nintendo Switch 2 se llevará a cabo antes del fin del actual año fiscal, es decir, antes del 31 de marzo de 2025. Esta confirmación ha elevado la expectación tanto entre los seguidores como en la industria del videojuego.

Nintendo confirmó que su próxima consola será presentada antes del 31 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

De acuerdo con un informe de Nintendúo, la especulación sobre la presentación de la consola se ha intensificado desde septiembre de 2024, cuando se detectó un notable movimiento de componentes esenciales para su fabricación. Esto sugiere que Nintendo se encuentra en la fase final de preparación para la producción en masa de la nueva consola.

Analistas del sector predicen que la Nintendo Switch 2 mantendrá el enfoque híbrido de su predecesora, pero incorporará importantes mejoras tecnológicas. Se espera que las nuevas características incluyan un rendimiento gráfico superior, tiempos de carga más cortos y una mayor capacidad de almacenamiento, lo que posicionaría a la consola como un competidor de peso en el mercado.

La proximidad del anuncio y las expectativas de un lanzamiento en el próximo año fiscal han convertido a la Nintendo Switch 2 en uno de los lanzamientos más anticipados del sector de los videojuegos.