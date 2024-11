Glosario de tecnología: qué es biotecnología gris

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Biotecnología gris

La biotecnología gris es un tipo de biotecnología que se encarga de estudiar y analizar todos los procesos que intervienen en la mejora del ecosistema.

Su nombre hace referencia al campo en el que se implementa y así como toda tecnología, su función principal es dar solución a alguna problemática y cumplir con un objetivo en específico.

En este caso, la biotecnología gris implementa sistemas biológicos y/u organismos vivos para crear productos que ayuden al medio ambiente.

Aplicaciones

Al igual que otras biotecnologías, esta se caracteriza por emplear microorganismos en la creación de productos que tengan como función principal preservar el medio ambiente, permitiéndonos como especie también disfrutar de estos beneficios.

A continuación, una lista de algunas de las aplicaciones

Reducir la contaminación . La contaminación ha abarcado gran parte de la tierra, impulsando la evolución del cambio climático. No obstante, esta rama de la biotecnología se encarga de eliminar aquella contaminación encontrada principalmente en los suelos. Es por ello, que se emplean distintas técnicas que garanticen el saneamiento de estos, así como el tratamiento para las aguas residuales.

Preservación de especies . Así como se cuidan los suelos y todo lo relacionado con ellos, la preservación de especies para el mantenimiento de la biodiversidad también es muy importante. Con la implementación de esta biotecnología, se pretende cuidar la fauna y la flora.

Biorremediación . Consiste en la implementación de organismos vivos para neutralizar los agentes contaminantes que se puedan encontrar tanto en el suelo como en el agua. Para ello, se suelen mezclar diversos microorganismos, incluso se han creado cepas específicas, así como plantas modificadas de forma genéticas con la finalidad de ser usadas en la biorremediación.

Ventajas de la biotecnología gris

Podemos mencionar varios beneficios del uso de la biotecnología gris. Entre estos se encuentran:

Al no usar sustancias dañinas para la creación de productos, se mejora por mucho el rendimiento en los cultivos.

Se frena la huella ecológica.

Mayor preservación en la flora y fauna.

Los procesos industriales son más limpios al crear productos renovables.

Solución a problemáticas con precios más económicos.

Por qué aprender términos de tecnología

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, desconocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el vasto mundo de la tecnología.