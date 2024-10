El sable láser de Star Wars se hace realidad con esta tecnología

Crean un sable láser de Star Wars usando tecnología LED. (Disney+)

Desde que la saga Star Wars debutó en 1977, los sables láser se han convertido en un símbolo de la cultura popular y en uno de los sueños más deseados por los fanáticos de la ciencia ficción. Hoy, esa fantasía está un paso más cerca de la realidad gracias a HeroTech, un youtuber e ingeniero creativo que ha diseñado un sable láser realista que se extiende y se retrae automáticamente, emulando el efecto visual que vemos en las películas.

Para lograr este diseño, el creador de contenido uso varios implementos tecnológicos como luces LED, para darle el toque único que vemos usar los jedis en sus peleas en la saga.

Inspiración y primeras ideas: el bastón mágico

La clave para el diseño del sable láser de HeroTech no se encuentra en un laboratorio de alta tecnología, sino en el mundo de la magia. En un video compartido en su canal de YouTube, HeroTech explica que su prototipo está inspirado en el bastón mágico de aparición, un truco de magos que permite desplegar rápidamente un objeto que parecía oculto.

Crean un sable láser de Star Wars usando tecnología LED. (HeroTech)

Este bastón, hecho de una lámina de acero enrollada en espiral, se extiende con un movimiento rápido y súbito al liberar un pasador. Este mecanismo de expansión fue la solución que eligió para replicar la característica de encendido de un sable láser, un reto que muchos intentos anteriores de otros entusiastas de Star Wars no lograron resolver.

El bastón mágico funciona de una forma simple: una vez liberado el pasador que mantiene el acero enrollado, el bastón se despliega con rapidez, extendiéndose a su longitud completa en cuestión de segundos.

Sin embargo, hay un inconveniente para quienes desean imitar el efecto de los sables láser: el bastón no se retrae por sí solo. El youtuber necesitaba una solución para que el sable pudiera tanto encenderse como apagarse, un aspecto fundamental para replicar la experiencia visual de las películas.

Incorporación de tecnología LED y un sistema de retracción

Para lograr el encendido y apagado, HeroTech integró una tira LED en el diseño, la cual cumple un doble propósito: no solo ilumina el sable como la hoja de luz característica de los Jedi, sino que también actúa como un “cable” flexible que permite al bastón extenderse y retraerse. Este diseño utiliza un motor y un carrete interno para enrollar y desenrollar la tira LED, imitando el efecto de un sable láser que aparece y desaparece según el usuario lo active.

Crean un sable láser de Star Wars usando tecnología LED. (HeroTech)

La tira LED está colocada en el interior de la lámina de acero, lo que le permite emitir luz a lo largo de la hoja del sable. La combinación de estos elementos mecánicos y electrónicos es el núcleo del diseño innovador.

Aunque parezca una idea sencilla, ejecutar este diseño requirió cálculos precisos y una gran atención a los detalles, ya que la tira LED y el mecanismo del bastón debían sincronizarse para producir un movimiento suave y controlado que no resultara en accidentes o fallas en el mecanismo.

A pesar de los avances logrados, este sable láser no está libre de limitaciones. Uno de los problemas principales que aún queda por resolver es que la tira LED solo ilumina dos lados de la hoja, lo que significa que el sable no ofrece una iluminación completa en 360 grados, como en los efectos especiales de la saga cinematográfica. Esto provoca que desde algunos ángulos, el sable no parezca encendido completamente, lo cual reduce el realismo para quienes buscan una réplica exacta.

Para resolver este problema, el creador de contenido ha propuesto un plan de mejoras: implementar un sistema que permita que la tira LED gire dentro de la carcasa del sable a alta velocidad. De este modo, la luz se proyectaría en todas direcciones, simulando una hoja iluminada de forma uniforme.

Crean un sable láser de Star Wars usando tecnología LED. (HeroTech)

Curiosamente, este método se asemeja a la técnica utilizada para crear los efectos visuales de los sables láser en las primeras películas de Star Wars, en las que los actores usaban palos giratorios que reflejaban luz en todas direcciones. Sin embargo, el desafío será integrar este mecanismo en un espacio reducido, ya que la empuñadura del sable contiene ya varios componentes.

Además de la iluminación y el mecanismo de encendido, HeroTech ha incluido un detalle adicional para mejorar la experiencia del usuario: el sable láser cuenta con un altavoz integrado en la empuñadura que reproduce los sonidos característicos de los sables Jedi, como el zumbido de encendido y los sonidos que emiten al moverse o chocar con otros objetos. Estos efectos sonoros han sido extraídos directamente de las películas de Star Wars y le dan al sable un toque adicional de autenticidad.