WhatsApp y sus ocho consejos para identificar que un mensaje es una estafa

Debido a la popularidad de WhatsApp, los ciberdelincuentes acuden a la red social para orquestar sus estafas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas por los ciberdelincuentes para llevar a cabo estafas, aprovechando su masiva popularidad. En Estados Unidos, la plataforma cuenta con 100 millones de usuarios activos, lo que la convierte en un blanco ideal para este tipo de actividades maliciosas.

Las estafas más comunes en WhatsApp suelen manifestarse en forma de mensajes que promueven falsas promociones, regalos inexistentes o alertan a los usuarios sobre situaciones urgentes que requieren el envío inmediato de dinero. En estos casos, es esencial que los usuarios examinen con detenimiento los mensajes que reciben, ya que una respuesta precipitada puede derivar en pérdidas económicas.

Ante este escenario, WhatsApp ha proporcionado una lista de ocho consejos clave para ayudar a los usuarios a identificar posibles mensajes fraudulentos. Estos tips buscan educar a las personas y prevenir que más personas caigan en estas estafas.

Los errores gramaticales o de ortografía delatan cuando un mensaje es fraudulento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos de WhatsApp para evitar caer en estafas

WhatsApp señala que algunas pistas que podrían indicar que el usuario recibió un mensaje sospechoso o que el remitente no es de confianza son:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitudes para que el usuario abra un enlace, active nuevas funciones a través de un enlace o descargue una aplicación. “Antes de abrir un enlace o archivo, observa siempre con atención, ya que puede parecer legítimo, pero en realidad podría ser malicioso”, aconseja WhatsApp.

Solicitudes para que comparta información personal, como números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas.

Solicitudes para que reenvíe un mensaje.

Solicitud de dinero o reclamo de que se tiene que pagar para usar WhatsApp.

Los ciberdelincuentes suelen enviar enlaces por WhatsApp. Se debe evitar ingresar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estafador finge ser alguien conocido.

Mensajes que hacen referencia a la lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo.

La persona que contacta inicia un chat para ganarse la confianza antes de pedir información personal. “Si no tienes la certeza de la identidad de un contacto desconocido, hazle una pregunta personal para confirmar su identidad y si es realmente un contacto conocido. También puedes hacer una llamada o videollamada para confirmar su identidad”, dice la compañía.

WhatsApp explicó que, cuando un usuario recibe mensajes de una persona que no está en su lista de contactos, se mostrarán señales dentro del mensaje que le permitirán decidir cómo responder.

Estas señales indican si el remitente es un contacto conocido, si comparten grupos en común y si el número de teléfono está registrado en otro país. Con esta información, el usuario podrá decidir si quiere responder, añadir a esa persona como contacto, bloquearla o reportarla.

Cuando un contacto es reportado, WhatsApp revisa la actividad del usuario. (WhatsApp)

Cómo bloquear o reportar un contacto en WhatsApp

Ingresar a WhatsApp y abrir el chat con ese contacto con el que sea desea limitar la comunicación. Oprimir los tres puntos ubicados en la parte superior derecha. Seleccionar ‘bloquear’ y ‘reportar’.

Cuando un usuario es bloqueado y reportado en WhatsApp, se activan varias medidas destinadas a proteger al afectado y analizar el comportamiento del usuario denunciado.

En primer lugar, al proceder con el bloqueo, el contacto en cuestión ya no puede enviar mensajes, realizar llamadas ni ver la foto de perfil, la última conexión o las actualizaciones de estado del usuario que lo bloqueó. Este bloqueo es unilateral, lo que significa que la persona bloqueada no recibe ninguna notificación, pero notará que sus mensajes no se entregan.

Es recomendable bloquear al contacto si insiste en mantener contacto con el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al reporte, WhatsApp recibe una copia de los últimos mensajes recientes (normalmente los cinco más recientes) intercambiados entre ambos contactos, junto con la denuncia. Esta información permite a WhatsApp revisar el comportamiento del usuario reportado y determinar si ha violado los términos de servicio de la plataforma, como en casos de envío de spam, contenido abusivo, amenazas o estafas.

Si WhatsApp detecta que el comportamiento es inapropiado o infringe sus políticas, puede tomar diversas acciones, que incluyen:

Suspender o eliminar la cuenta del infractor.

Emitir advertencias al usuario.

Estas medidas forman parte del esfuerzo continuo de WhatsApp para garantizar la seguridad y la privacidad dentro de su plataforma.