Dan Da Dan y los animes más populares para ver en maratón este fin de semana

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

1.- DAN DA DAN

Dan Da Dan es el anime más popular de la temporada de otoño y el que está llamando la atención de todos los fanáticos de la animación japonesa (X @animeDANDADANen)

Cuando Momo, una estudiante de preparatoria de una familia de médiums espirituales, conoce a su compañero de clase Okarun, un friki del ocultismo, discuten: Momo cree en los fantasmas pero no en los extraterrestres, y Okarun cree en los extraterrestres pero no en los fantasmas. Cuando resulta que ambos fenómenos son reales, en Momo surge un poder oculto y en Okarun el poder de una maldición. Juntos, deberán desafiar a las fuerzas paranormales que amenazan su mundo.

2.- Re:ZERO -Starting Life in Another World- S3

La nueva temporada de Re:ZERO Starting Life in Another World está liderando los rankings en esta temporada de otoño (Crunchyroll)

Subaru Natsuki es un estudiante corriente de preparatoria que conoce a una hermosa chica de pelo plateado de otro mundo que lo rescata. Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar. Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él como la chica. Subaru no quiere que la chica resulte herida, con lo que jura acabar con cualquier enemigo, con cualquier destino que le aguarde, siempre por protegerla.

3.- Blue Box

Taiki, que juega a bádminton, siempre ha admirado a la estrella del baloncesto Chinatsu desde la distancia. Pero un día de primavera, un giro inesperado une sus caminos.

4.- BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Conflict -

Bleach, uno de los animes más reconocidos de la historia está de regreso (Captura de Pantalla/Youtube)

Secuela de la serie anime “Bleach”, abarcando el arco argumental final del manga original, “La Guerra Sangrienta de los Mil Años”.

5.- Ranma1/2 (2024)

El remake de la popular serie noventera está siendo tendencia en esta temporada (Netflix)

Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con un detallecito menor: por arte de magia, se transforma en chica cuando toca el agua fría.

6.- Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? V: Goddess of Fertility Arc

Basada en la novela ligera del mismo nombre, escrita por Fujino Omori e ilustrada por Suzuhito Yasuda, Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!

7.- BLUE LOCK VS. U-20 JAPAN

Blue Lock es la academia que busca cambiar la historia de Japón en el deporte más popular del mundo (Captura video oficial)

Yoichi es un joven al que acaban de eliminar junto a su equipo. De pronto recibe una carta donde lo convocan para participar en un extraño experimento sobre fútbol.

8.- You are Ms. Servant

Hitoyoshi es un estudiante de preparatoria que vive solo y al que un día tocan a su puerta. Al abrirla, se encuentra con una extraña chica que se ofrece para ser su criada. Tiene un precioso pelo negro, unos modales elegantes y... un oscuro pasado como asesina. Pero, a pesar de su mortífero pasado y de su falta de habilidades domésticas, Hitoyoshi la acepta. A medida que se adapta a su nueva vida, comienza a experimentar emociones que nunca antes había sentido.

9.- 365 Days to the Wedding

Takuya y Rika trabajan en la misma agencia de viajes de Tokio y ambos son felizmente introvertidos y solteros, pero su empresa va a abrir una nueva sucursal en Alaska el próximo año. Desesperados por evitar la mudanza, y a pesar de que apenas han hablado antes, deciden fingir un compromiso. ¿Podrán estos tranquilos compañeros de trabajo convertirse en una pareja convincente?

10.- Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II

Karen Kohiruimaki es una chica universitaria que mide 183 cm y a la que su estatura la tiene acomplejada, lo que hace que no se le dé muy bien relacionarse con los demás. En cambio, cuando entra al mundo virtual de Gun Gale Online sus completos desaparecen, puesto que su avatar es LLENN, una chica que viste completamente de rosa y mide solo 150 centímetros. Un día conoce a otro avatar femenino, una chica de tez morena, que se hace llamar Pitohui. Cuando esta le pregunta a LLENN si ha escuchado hablar del Squad Jam, una versión por equipos del torneo Bullet of Bullets, entablarán amistad.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.