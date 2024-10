No pierdas tiempo: Aprende a automatizar contraseñas y métodos de pago en Google Chrome

Guardar la información bancaria sirve para que el proceso de compra sea más ágil. (Fotocomposición: Infobae)

Google Chrome ofrece diversas funciones diseñadas para mejorar la experiencia de compra en línea, incluyendo la posibilidad de almacenar automáticamente de forma segura la información bancaria y contraseñas de los usuarios. Estas características permiten a los compradores completar transacciones rápidamente, sin tener que ingresar manualmente los datos de sus tarjetas cada vez que realizan una compra.

Para garantizar la seguridad, Google Chrome solo almacena esta información en dispositivos y cuentas de Google personales. El navegador utiliza medidas avanzadas de protección para evitar que terceros accedan a los datos financieros almacenados, como la autenticación mediante contraseñas y otros métodos de verificación.

No obstante, es importante destacar que este tipo de herramienta no debería utilizarse en dispositivos o cuentas que no sean de uso personal, ya que esto podría poner en riesgo la información confidencial.

Los usuarios seleccionan qué tipo de información bancaria almacenar. (Google Chrome)

Cómo guardar las tarjetas de crédito en Google Chrome

El paso a paso para guardar los datos bancarios en Google de forma automática es el siguiente:

Abrir Google Chrome con una cuenta personal. En la barra de búsqueda ubicada en la parte inferior ingresar ‘chrome://settings/payments’. Seleccionar ‘Guardar y completar formas de pago’ y ‘Guardar códigos de seguridad’. Al activar estas opciones, cuando el usuario añada información de pago al realizar una compra, sus datos quedarán almacenados.

En esta página, el usuario puede escoger entre la siguiente información bancaria personal que se puede guardar automáticamente:

Número de tarjetas.

Códigos de seguridad o CVCs.

Los usuarios solo deben pulsar en el cuadro en el que se les solicita la información para guardar sus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activar estas opciones en Google Chrome, cuando un usuario realiza una compra en una página web, el proceso se simplifica. Basta con que el usuario seleccione el cuadro destinado a completar la información de pago, y el navegador automáticamente rellenará los datos previamente almacenados, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y la dirección de facturación.

Esta herramienta es especialmente útil para ahorrar tiempo y evitar errores al ingresar manualmente la información. Sin embargo, es crucial que esta opción solo se utilice en dispositivos y cuentas personales, ya que en un entorno no seguro podría comprometerse la información bancaria.

Cómo comparar productos en Google Chrome y ahorrar dinero

Google Chrome ha añadido nuevas funciones impulsadas por la inteligencia artificial de Gemini para hacer más sencilla la búsqueda de información dentro del navegador, entre esas la comparación de productos.

Con la función Tab Compare es más fácil tomar una decisión de compra. (Google)

Por ejemplo, al buscar detalles sobre teléfonos u otros productos, los usuarios podrán visualizar todos los datos importantes de varios modelos en una sola pestaña, lo que facilita la comparación de precios, especificaciones y otros aspectos.

Con la herramienta Tap Compare, los usuarios evitan la necesidad de cambiar entre múltiples pestañas, reduciendo el riesgo de confusión al manejar mucha información simultáneamente.

Otra funciones con IA que llegan a Google Chrome vienen directamente desde Lens. “Esto significa que podrás seleccionar, buscar y hacer preguntas fácilmente sobre cualquier cosa que veas en la web, todo sin salir de la pestaña actual”, explica Parisa Tabriz, vicepresidente de Chrome en Google.

Gracias a la IA, las personas pueden tener acceso rápidamente a los sitios que visitaron con anterioridad. (Google)

Para ello, el usuario tiene que hacer clic derecho sobre una imagen y seleccionar ‘Buscar con Google Lens’.

Después de realizar una selección, se visualizan las coincidencias y los resultados en el panel lateral. A continuación, se puede usar la búsqueda múltiple para afinar los resultados según el color, la marca y otros detalles, o hacer preguntas adicionales para explorar más a fondo el tema.

Dependiendo de la consulta, es posible recibir una respuesta de AI Overview que compile la información más relevante de toda la web.

Asimismo, Google Chrome ahora entiende búsquedas escritas en lenguaje natural. Es decir, los usuarios pueden ingresar “¿Cuál era esa heladería que visité la semana pasada?”, para que la IA revisé el historial de búsqueda del usuario y muestre los resultados relacionados.