Glosario de tecnología: qué significa La nube

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es La nube

La nube es una tecnología de computación en la que se proporciona un conjunto de recursos y servicios a través de Internet. Estos recursos y servicios son accesibles por cualquier dispositivo conectado a Internet, como una computadora, un teléfono inteligente o una tablet. La nube también se puede usar para almacenar datos y archivos, lo que permite a los usuarios acceder a ellos en cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Cómo funciona la nube informática?

La nube informática es una tecnología que permite el acceso a una red de ordenadores y a los servicios de almacenamiento de datos que están conectados a ella. Esto significa que los usuarios pueden acceder a sus datos y aplicaciones desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

La nube informática se ha convertido en una solución muy popular para las empresas, ya que les permite reducir sus costes y mejorar la eficiencia. También es muy útil para los usuarios individuales, ya que les permite guardar sus archivos en línea y acceder a ellos desde cualquier lugar.

Aunque la nube informática ofrece muchas ventajas, también presenta algunos riesgos. Los usuarios deben asegurarse de que solo comparten sus datos con personas de confianza y entienden el funcionamiento de la tecnología antes de utilizarla.

Ventajas de la nube

La nube está cambiando la forma en que el mundo trabaja y esto es especialmente cierto para las organizaciones educativas. Según Forbes, el 71% de los líderes de la educación consideran que la tecnología en la nube es fundamental para el éxito de sus estudiantes. Aún mejor, el 92% de los encuestados dijeron que la tecnología en la nube ha mejorado la capacidad de sus estudiantes para colaborar y comunicarse. Así que, ¿qué hay detrás de todo este entusiasmo? Estas son algunas de las principales ventajas de usar la nube en el ámbito educativo:

Acceso instantáneo a recursos : Con la nube, los estudiantes pueden acceder a una amplia variedad de recursos educativos en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa si están en casa o en el camino, siempre que tengan acceso a Internet pueden obtener lo que necesitan para completar sus tareas.

: Con la nube, los estudiantes pueden acceder a una amplia variedad de recursos educativos en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa si están en casa o en el camino, siempre que tengan acceso a Internet pueden obtener lo que necesitan para completar sus tareas. Flexibilidad y escalabilidad : La nube también ofrece a las escuelas un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad. Las escuelas pueden implementar rápidamente nuevas soluciones sin tener que invertir en hardware costoso o contratar personal adicional. Y si una solución no funciona como se esperaba, es mucho más fácil abandonarla o reemplazarla cuando no se han realizado grandes inversiones.

: La nube también ofrece a las escuelas un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad. Las escuelas pueden implementar rápidamente nuevas soluciones sin tener que invertir en hardware costoso o contratar personal adicional. Y si una solución no funciona como se esperaba, es mucho más fácil abandonarla o reemplazarla cuando no se han realizado grandes inversiones. Mejora del rendimiento : Una vez que las escuelas han adoptado soluciones cloud, deben ver un impacto significativo en el rendimiento general. Según Gartner, el 70% de las organizaciones informaron mejoras significativas en al menos un indicador clave del rendimiento después de migrar aplicaciones o datos a la nube. Algunos beneficios comunes incluyen una mayor productividad y eficiencia, mejores tiempos de respuesta y menores costos generales.

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.