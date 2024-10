Esta es la mejor hora para apagar el router y ahorrar dinero en el recibo de la luz

Se recomienda considerar los hábitos digitales de cada hogar para tomar una decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de ahorrar energía en el hogar y reducir el costo del recibo de la luz, los usuarios suelen centrarse en el consumo de grandes electrodomésticos como la nevera o la lavadora. Sin embargo, existe otro dispositivo que también debería considerarse en esta lista: el router del WiFi.

Aunque es indispensable para proporcionar internet en el hogar, no siempre es necesario que esté encendido, por lo que apagarlo en momentos clave puede ser una estrategia efectiva para ahorrar energía.

Cuánta energía consume un router

Un router estándar consume en promedio entre 5 y 10 vatios por hora, lo que equivale a aproximadamente 44 kWh al año si permanece encendido las 24 horas del día. Según Repsol, una compañía energética, “aunque pueda parecer poco, este consumo continuo puede tener un impacto notable en tu factura de la luz”.

El uso continúo del router genera un alto consumo de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué hora apagar el router

En los hogares suele observarse una tendencia general en cuanto a los hábitos digitales, ya que, entre las 12 am y las 6 am, la mayoría de los usuarios están durmiendo y, por lo tanto, no requieren conexión a internet. Este período de inactividad lo convierte en el horario ideal para apagar el router y reducir el consumo de energía.

Sin embargo, cada hogar tiene sus propias dinámicas. En algunos casos, la inactividad puede producirse en la mañana o la tarde, cuando nadie está en casa, lo que también hace pertinente desenchufar el dispositivo en esos momentos para optimizar el uso de los recursos.

Beneficios de desenchufar el router

Desenchufar el router puede ofrecer varios beneficios. En primer lugar, puede mejorar la conexión a Internet, ya que reiniciar el dispositivo a menudo soluciona problemas de conectividad y optimiza la velocidad.

Además, esta acción ayuda a eliminar problemas de rendimiento, ya que permite que se restablezcan cachés y procesos en segundo plano que pueden afectar su funcionamiento.

Es clave apagar el router cuando las personas del hogar estén durmiendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro beneficio es que algunos routers realizan actualizaciones automáticas al reiniciarse, lo que puede mejorar tanto la seguridad como las funcionalidades del dispositivo. Asimismo, apagar el router puede reducir interferencias en la señal, especialmente en entornos con múltiples dispositivos electrónicos.

Desde una perspectiva de ahorro energético, desenchufar el router cuando no está en uso puede contribuir a reducir el consumo de energía. También proporciona una capa adicional de seguridad, al desactivar temporalmente la red y protegerla de accesos no autorizados en ausencia del usuario.

Finalmente, desenchufar el router es un paso común en la solución de problemas de red, ayudando a restablecer la conexión cuando se presentan inconvenientes. Al volver a enchufarlo, es importante tener en cuenta que puede tardar un poco en restablecer la conexión a Internet.

Cómo ahorrar luz en el hogar

Es recomendable aprovechar la luz solar para evitar utilizar bombillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar bombillas LED : Cambiar las bombillas incandescentes por bombillas LED puede resultar en un ahorro de hasta un 80% de energía, además de tener una vida útil más larga.

Apagar las luces innecesarias : Fomentar el hábito de apagar las luces en las habitaciones que no se están utilizando es fundamental.

Aprovechar la luz natural : Abrir cortinas y persianas durante el día permite maximizar la luz natural y reducir el uso de luz artificial.

Usar temporizadores o sensores de movimiento : Instalar temporizadores o sensores de movimiento en áreas como pasillos o exteriores asegura que las luces se enciendan solo cuando sean necesarias.

Realizar mantenimiento regular : Limpiar lámparas y pantallas de luz permite que funcionen a su máxima eficiencia.

Revisar la eficiencia energética del hogar: Realizar una auditoría energética puede ayudar a identificar áreas donde se pueda mejorar el aislamiento, lo que también reduce la necesidad de calefacción y refrigeración.

Implementando estas estrategias, las personas pueden lograr un ahorro significativo en el consumo de luz en sus hogares.