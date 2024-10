Cuatro claves para publicar fotos en Instagram y Facebook de forma segura

Fotografía de archivo del 6 de julio de 2023 de una persona que usa un celular en la que se ven los logos de las aplicaciones Facebook, Instagram y Threads, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich

Con el auge de las redes sociales cada vez es más común compartir momentos de la vida diaria a través de fotos. Desde un desayuno con amigos hasta unas vacaciones inolvidables, las imágenes publicadas en línea nos permiten conectar con familiares, amigos y hasta con personas que no conocemos personalmente.

Sin embargo, detrás de cada publicación se esconden riesgos potenciales que podrían comprometer nuestra privacidad. Por eso existen una serie de buenas prácticas, dadas por Kaspersky, para proteger nuestra información personal al compartir imágenes en redes sociales.

Estos riesgos, que pueden parecer insignificantes al principio, incluyen desde la suplantación de identidad hasta la recopilación de datos sensibles para obtener algún beneficio indebido, una práctica conocida como doxing. Afortunadamente, con precaución y la adopción de algunas medidas simples, es posible reducir considerablemente la exposición a estos peligros.

Qué se debe tener en cuenta para publicar imágenes en redes sociales

Cuida los detalles de tu ubicación

Una de las recomendaciones más importantes a la hora de compartir fotos en redes sociales es evitar publicar imágenes que puedan revelar tu ubicación o los lugares que frecuentas. Aunque no lo notemos, muchas veces compartimos detalles inadvertidos que pueden proporcionar pistas sobre dónde nos encontramos, especialmente si las fotos incluyen señales de tráfico, monumentos o lugares identificables en el fondo.

Las geoetiquetas, que son etiquetas digitales que indican la ubicación exacta de donde se tomó la foto, también suponen un riesgo, ya que permiten a otros rastrear tus movimientos. Para mejorar la seguridad, es recomendable desactivar la geolocalización en las cámaras de los teléfonos móviles y ser selectivo a la hora de compartir fotos.

Si bien es tentador mostrar los lugares que visitamos, es preferible restringir este tipo de contenido a un círculo cerrado de amigos o familiares, en lugar de publicarlo para un público más amplio.

Otra estrategia es publicar las fotos con retraso, es decir, una vez que ya hayas dejado el lugar, lo que dificultará que alguien intente rastrear tus movimientos en tiempo real. Así, puedes seguir compartiendo experiencias sin poner en riesgo tu seguridad personal.

Evita las actualizaciones en tiempo real

Compartir fotos o actualizaciones en el momento en que suceden puede generar una falsa sensación de seguridad, especialmente si se está en un entorno conocido o acompañado de amigos. Sin embargo, hacerlo puede atraer la atención no deseada de personas con malas intenciones.

Por eso se recomienda limitar las actualizaciones en tiempo real en redes sociales, en especial si estás en un lugar que sueles visitar frecuentemente o si revelas detalles específicos, como cuánto tiempo planeas estar en ese lugar.

Para protegerte, una buena práctica es esperar a que concluyan tus planes para publicar fotos o actualizaciones. Al hacerlo, reduces considerablemente el riesgo de que personas desconocidas sepan exactamente dónde te encuentras en un momento dado.

Revisa que no haya documentos de identidad visibles

Es común que, al publicar fotos cotidianas, olvidemos revisar si en la imagen aparecen documentos personales o información confidencial. Por ejemplo, una simple foto del escritorio o de un recibo puede revelar datos clave como el domicilio, números de cuenta bancaria, facturas, historiales médicos o incluso recetas. Este tipo de información podría ser explotada si cae en las manos equivocadas, especialmente si alguna de tus redes sociales es hackeada.

Antes de subir una foto, asegúrate de que no se vean documentos importantes. Aunque parezca que un detalle menor no tendrá consecuencias, no hay que subestimar el ingenio de los ciberdelincuentes. Incluso si estás compartiendo fotos con amigos cercanos, siempre es recomendable tener cuidado con los detalles visibles.

Comparte tus planes de viaje solo con amigos cercanos

Cuando se trata de vacaciones o viajes, es tentador compartir cada detalle: desde el aeropuerto, las actividades diarias, hasta la playa donde estás disfrutando del sol. Sin embargo, hacerlo puede ponerte en una situación vulnerable, sobre todo si lo haces con un público amplio en redes sociales.

El problema es que, al estar lejos de casa o del trabajo, es más difícil reaccionar rápidamente ante posibles ataques dirigidos, como el phishing o alguien que intente hacerse pasar por ti en la oficina. Los expertos recomiendan limitar la visibilidad de estas publicaciones a un círculo cercano de amigos y familiares, evitando exponer abiertamente que te encuentras fuera de tu hogar.

Una vez que hayas regresado, puedes compartir las fotos y experiencias con un público más amplio sin comprometer tu seguridad durante el viaje. Esta práctica también te protege de potenciales robos en tu domicilio, ya que al no anunciar tu ausencia en redes, reduces el riesgo de que alguien aproveche la situación para ingresar a tu hogar.