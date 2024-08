Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó el helicóptero?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa ¿Quién inventó el helicóptero?

Muchos aseguran que quien inventó el helicóptero fue el ruso Ígor Sikorsky su creador oficial. De hecho también es considerado como «el padre del helicóptero». No obstante, también existe otro personaje en la historia a tomar en cuenta y se trata de Juan de la Cierva.

Es importante destacar que el origen del helicóptero viene desde épocas antiguas cuando Leonardo da Vinci realiza un boceto de una máquina que poseía una hélice en espiral.

Para que esta hélice girara debía ser accionada por el hombre de forma manual. Sin embargo, dicho proyecto nunca se llevó a cabo.

Quién inventó el helicóptero: Siorsky o Cierva

La disputa sobre quién inventó el helicóptero se debe a que Siorsky, quien construyó los primeros modelos en el año 1909 y 1910, decidió no implementarlos. Es decir, dejó su creación en stand-by hasta que en el año 1923 el español creó lo que sería el principio del helicóptero «el autogiro».

Este invento es, en esencia, una combinación entre un aeroplano y un helicóptero. Gracias a su creación comenzó la evolución de este último. Por lo tanto, fue Cierva quien creó, voló e implementó por primera vez lo más parecido a un helicóptero.

De igual forma, históricamente, fue Igor Siorsky, quien ideó los primeros modelos, que inspirarían a otros creadores. Por lo tanto, ambos pueden ser considerados como los creadores.

Evolución e historia del helicóptero

Luego de que Cierva creara el autogiro, para el año 1930 el italiano Corradino D’Ascanio creó un helicóptero bimotor que lo ayudó a obtener varios récords mundiales. Estos son los siguientes:

Distancia recorrida (1 kilómetro).

Duración (10 minutos de vuelo).

Altura (15 metros).

Tiempo después de la increíble creación del italiano, llegó el francés Louis Charles Breguet el cual creó un helicóptero de nombre «Giroplano-Laboratorio», el cual poseía dos rotores.

Luego, en el año 1937, se volvieron a romper récords cuando un bimotor alemán nombrado como «Focke Wulf 61» alcanzó una altura de 3.427 metros y una velocidad de 122km por hora.

El helicóptero fue creado por Heinrich Focke, un aviador alemán quien decidió montar su propia compañía de fábrica de aviones.

