Conoce el mejor recorrido por los videojuegos más influyentes de la humanidad: Mario Bros, Halo y más

En el Día del Gamer hacemos un repaso por los videojuegos más influyentes de cada década hasta la actualidad. (Nintendo/Xbox)

Durante sus más de 50 años, esta industria ha tenido muchos juegos destacados que influenciaron a los que estaban por venir, especialmente durante ciertos periodos de tiempo donde las tendencias apuntaban a algo y hubo un giro que mejoró todo.

Decidir cuál es mejor videojuego de la historia es tan difícil como escoger la película más importante que se ha creado. Depende de gustos, de vivencias y del momento en el que fueron lanzados. Por eso hacemos un recorrido divido por décadas para conocer cuál fue el juego que más se destacó en cada una y, sobre todo, el más influyente por su impacto mediático, inspiración en desarrolladores y el momento histórico que marcó.

El juego más influyente de los 70: Pong

Este recorrido debe dar inicio por el título que abrió el camino. Pong puede no ser la obra maestra del gaming o tener las mecánicas más elaboradas, pero fue el encargado de crear un nuevo tipo de entretenimiento para llevarlo a las masas y popularizar una forma de interacción única en los bares de la época.

Lanzado en 1972 como un árcade, Pong fue el primer éxito comercial y el primer juego de Atari, la empresa que dominó el mercado durante esa década tanto en los salones de recreación como en los hogares.

Bajo su sencillo concepto de un juego de tenis, evitando que la pelota cruce nuestra parte de la pantalla y enviarla al rival, se desarrollaron otros juegos similares con deportes como basquetbol, fútbol y hockey. Experiencias básicas, pero basadas en la competencia y la diversión.

El juego más influyente de los 80: Super Mario Bros

El éxito de los videojuegos durante los 70 e inicios de los 80 fue masivo. Las empresas empezaron a crear muchos juegos al punto de saturar a la industria. Esto ocasionó la crisis de 1983 en la que se creía que los videojuegos llegarían a su fin y que eran una moda.

Hasta que llegó Donkey Kong y creó un fenómeno junto a Nintendo. Dando un concepto mucho más amplio a los videojuegos, calidad en el desarrollo y nuevas ideas. De ahí salió el personaje más icónico de los videojuegos: Mario Bros.

Los enemigos en Mario Bros tenían un pequeño espacio para hacer daño. (Nintendo)

Si bien Donkey Kong fue clave para salvar a la industria, lo que hizo Super Mario Bros fue llevarla a otro nivel y demostrar que esa moda era un fenómeno de mucho más impacto. La sencillez de su gameplay, la complejidad de los niveles y la personalidad de todo esto junto, hizo que muchas personas conocieran los videojuegos y se diera un primer impacto más allá del nicho de gamers. La ola de juegos de plataformas empezó a surgir y la moda no ha parado.

El juego más influyente de los 90: Final Fantasy VII

Para esta época los videojuegos ya eran un tipo de entretenimiento masivo. Convenciones, propagandas, series de televisión, juguetes y más empresas involucradas, hacían del gaming una industria más sólida. Por eso se dio el salto a juegos más profundos, con mecánicas más elaboradas e historias complejas, algo que Final Fantasy VII reunía perfectamente.

En ese momento los RPG eran juegos que le gustaban a un grupo muy reducido de personas, además no eran populares en occidente. Pero FF VII logró romper esa barrera. Al llegar en PlayStation se popularizó y se localizó en varias regiones, lo que permitió que más personas conocieran este género, que iba más allá de dar saltos y superar niveles. Había personajes detrás, historias, villanos más elaborados y ese concepto de conseguir experiencia que se enlaza con la vida.

El juego de PlayStation permitió que los jugadores de occidente conocieran los JRPG. (Square Enix)

FF VII fue el que abrió las puertas al RPG, el género más importante en la actualidad y del que hay diferentes vertientes.

El juego más influyente de los 2000: Halo

Hemos pasado por Atari, Nintendo y PlayStation. Ahora es momento de Xbox y el juego que popularizó sus consolas y dio inicio a uno de los formatos más relevantes a día de hoy: el multijugador online.

Aunque el género de shooters tuvo grandes juegos anteriormente como Doom, Wolfenstein 3D, Quake o GoldenEye, Halo llevó el concepto al nivel masivo. Hasta ese momento era posible jugar de a dos personas en una misma pantalla, pero el fenómeno de Mister Chief abrió el camino de la conexión a través de la red, algo que en computadores se venía gestando, pero que en consolas todavía no era algo imaginado.

La popularidad de Halo ocasionó la creación de Xbox Live, el primer servicio multijugador online en consolas, y después de eso no hubo marcha atrás. Hoy la experiencia online es la base de la mayoría de juegos y uno de los motores que mueve la economía de la industria.

El juego más influyente de la década de 2010: Fortnite

Esta es una de las épocas más difíciles para elegir un ganador. Entre los candidatos estaban The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Minecraft y Dark Souls, juegos que fácilmente pueden tener este mismo título y ser de los mejores de la historia. Pero lo hecho por Fortnite tiene un impacto mucho más grande.

PUBG dio inicio a los battle royale, un tipo de juego gratuito (en su mayoría) en el que la idea es sobrevivir y ser el último en pie. Este formato incluye modelos de pago para comprar skins, artículos y contenido estético en general. Algo que Fortnite supo perfeccionar y hoy es un fenómeno cultural.

En el Día del Gamer hacemos un repaso por los videojuegos más influyentes de cada década hasta la actualidad. (Epic Games)

El juego de Epic Games impulso una nueva forma de ganar dinero en la industria, enfocándola en las microtransacciones y no en la compra del juego. Creando alianzas con marcas y personalidades externas a los videojuegos para motivar las compras. Algo que ha traído consecuencias negativas y positivas, pero el impacto e influencia es innegable.

El juego más influyente de la década de 2020: Elden Ring

Esta década va a penas por la mitad, pero es difícil encontrar algo más destacado que Elden Ring. Lo hecho por FromSoftware es la muestra del poder de Dark Soul años atrás y del progreso de los RPG. Ese formato de juego difícil y retador fue ampliado para llevarlo a su máximo nivel con mecánicas más pulidas y llegando a usuarios que nunca se atrevieron a entrar al género.

Sin embargo, es una década que apenas se está escribiendo y en los próximos años puede que llegue ese juego que cambie el rumbo del gaming actual, así como ya lo han hecho otros grandes en estos 50 años de historia.