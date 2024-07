Conoce el video de Elon Musk que pone en duda su ética ante la Inteligencia Artificial

Elon Musk es criticado por un video hecho con IA en el que Kamala Harris habla de su candidatura. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Una publicación de Elon Musk ha generado controversia al compartir un video manipulado que imita la voz de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su plataforma de redes sociales. La publicación, realizada el viernes 26 de julio por la noche, ha revivido las preocupaciones sobre el poder de la inteligencia artificial para difundir desinformación, especialmente a solo tres meses de las elecciones generales.

La publicación del video se da en medio del reciente anuncio de Harris como sustituta de Joe Biden en el camino a la Casa Blanca, en el que el dueño de X ya ha hecho público su apoyo a Donald Trump, el candidato republicano.

Qué muestra el video compartido por Musk

El video en cuestión utiliza muchos de los elementos visuales de un anuncio real que Harris, aspirante demócrata a la presidencia, publicó recientemente como parte de su campaña. Sin embargo, el video compartido por Musk cambia la voz en off por otra que suplanta de forma convincente a la vicepresidenta.

El dueño de X reposteo el video, que está hecho con IA para suplantar la voz de Kamala Harris. (X)

En la grabación, la voz alterada declara: “Yo, Kamala Harris, soy su candidata demócrata a la Presidencia porque Joe Biden finalmente expuso que está senil en el debate”. Además, se afirma que Harris ha sido elegida para cumplir con las cuotas de “diversidad” por ser mujer de ascendencia india y jamaiquina.

El video no solo manipula el audio, sino que también añade algunos clips auténticos de Harris tomados en el pasado, lo que aumenta su apariencia de autenticidad.

El material fue publicado originalmente por una cuenta de YouTube llamada “Mr Reagan”, etiquetado como parodia. No obstante, cuando Musk compartió la grabación, solo comentó “Esto es asombroso” acompañado de un emoji de risa, sin mencionar que el contenido era falso.

La polémica tras la publicación

La reacción del equipo de campaña de Harris fue inmediata. Mia Ehrenberg, portavoz del equipo de campaña, envió un correo electrónico a The Associated Press en el que expresó su indignación: “Creemos que el pueblo estadounidense quiere la verdadera libertad, oportunidad y seguridad que ofrece la vicepresidenta Harris; no las mentiras falsas y manipuladas de Elon Musk y Donald Trump”.

Elon Musk es criticado por un video hecho con IA en el que Kamala Harris habla de su candidatura. (REUTERS)

Hasta este lunes, el video compartido por Musk había sido visto más de 138 millones de veces, según la plataforma X. La falta de una aclaración explícita por parte de Musk sobre la naturaleza manipulada del video ha llevado a muchos a cuestionar si su publicación podría violar las políticas de X.

Estas políticas establecen que los usuarios “no pueden compartir contenido sintético, manipulado o fuera de contexto que pueda engañar o confundir a las personas y causar daño”.

El impacto del uso de IA en la publicación de contenido

El video es un ejemplo claro de cómo las imágenes, videos o clips de audio generados por inteligencia artificial pueden ser utilizados tanto para burlarse como para engañar en el ámbito político.

Dos expertos en contenidos multimedia generados por IA revisaron el audio del anuncio falso y confirmaron que gran parte de este se había generado con tecnología de IA.

Elon Musk es criticado por un video hecho con IA en el que Kamala Harris habla de su candidatura. (EFE/EPA/Etienne Laurent)

Hany Farid, experto en análisis forense digital de la Universidad de California, campus Berkeley, comentó a Los Ángeles Times, que “la voz generada por la IA es muy buena. Aunque la mayoría de la gente no creerá que es la voz de la vicepresidenta Harris, el video es mucho más impactante cuando las palabras salen con su voz”.

Farid añadió que las empresas de IA generativa que ponen a disposición del público herramientas de clonación de voz y otras herramientas de IA deberían esforzarse más por garantizar que sus servicios no se utilicen de forma que puedan perjudicar a las personas o a la democracia.