Deadpool & Wolverine: Tres trucos para evitar spoilers en Instagram, Facebook y X

La película de los personajes de Marvel fue estrenada en julio de 2024. (Deadpool & Wolverine)

Deadpool & Wolverine acaba de estrenarse en cines y muchos fanáticos aún no la han visto. Para evitar spoilers en redes sociales, es clave silenciar palabras en X (anteriormente Twitter) y en Instagram, así como agregar extensiones de Chrome para controlar el contenido en Facebook.

Un spoiler es una revelación de información crucial sobre la trama o el desenlace de una película, serie o libro, que puede arruinar la experiencia de quienes aún no han visto o leído el contenido. Estos detalles pueden revelar eventos clave, giros argumentales importantes o el destino de personajes, y suelen ser evitados por quienes desean disfrutar de la trama sin conocer de antemano los puntos más críticos.

Cómo silenciar una palabra en X

Para evitar que un término aparezca en la sección ‘para ti’, búsquedas o tendencias, es necesario seguir estos pasos:

En X se puede determinar por cuánto tiempo se desea silenciar una palabra. (X)

Abrir X con la sesión iniciada. Ir a ’Configuración y privacidad’ y luego a ‘Privacidad y seguridad’. En ‘Silenciar y bloquear’ ir a ‘Palabras silenciadas’. Pulsar el ícono de un más. Escribir la palabra o frase que se desea evitar. En este caso puede ser “Deadpool”, “Wolverine” o “Deadpool & Wolverine”. Configurar en dónde se desea silenciar: Inicio, notificaciones, publicaciones de cualquiera, de personas que se siguen y hasta por cuánto tiempo.

Cómo limitar un tema en Instagram

Los usuarios en Instagram también pueden limitar las publicaciones sugeridas en su feed. (Instagram)

En el inicio de Instagram, a los usuarios les aparecen sugerencias. Estas son publicaciones de cuentas que no se siguen, por tanto, no hay mucho control de lo que se ve. La persona puede marcar con ‘No me interesa’ para que no le salga contenido relacionado. Este es el paso a paso.

Explorar la página de inicio de Instagram. Cuando aparezca una publicación con el mensaje ‘Sugerencias para ti’, seleccionar los tres puntos ubicados en la parte superior derecha. Pulsar ‘No me interesa’. Pulsar ‘No sugerir publicaciones con ciertas palabras’. Agregar las palabas no deseadas y seleccionar ‘Listo’.

Las extensiones son pequeñas aplicaciones integradas en el navegador. (Google)

Cómo descargar extensiones en Chrome para evitar spoilers

Otra forma de navegar tranquilo sin temor a ver un spoiler es utilizar extensiones en Google Chrome dedicadas a evitar este tipo de contenido.

Estas extensiones especializadas funcionan para variedad de sitios web como Facebook, X e Instagram. Algunas son: Spoiler Protection o Spoiler Shield.

Cómo descargar una extensión en Chrome

Para descargar una extensión en Chrome, hay que seguir estos pasos:

Ir a Chrome Web Store en una computadora. Seleccionar ‘Extensiones’ en el menú superior. Buscar la extensión de interés. Seleccionar ‘Añadir a Chrome’ y luego ‘Agregar extensión’.

Deadpool & Wolverine no se encuentra disponible en streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué plataforma tiene Deadpool & Wolverine

Actualmente, la película Deadpool & Wolverine no está disponible en ninguna plataforma streaming. La única forma de verla es en cines. No obstante, en Disney+ se encuentran las películas de estos dos personajes del universo de Marvel.

Qué pasará con las cuentas compartidas de Disney+

Disney+ terminará con las cuentas compartidas, siguiendo los pasos de Netflix. Los suscriptores no podrán compartir su cuenta fuera del hogar definido por la plataforma. Si se detecta incumplimiento, Disney+ puede limitar o cancelar el acceso.

También se añadirá una opción de ‘Acceso Extra’ para agregar usuarios externos a un costo adicional. Además, Disney+ incluirá publicidad en todos sus planes de suscripción, incluso en los de pago.

En Disney+ se pueden encontrar las películas individuales de Deadpool y Wolverine. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Precios de Disney+ en Latinoamérica

Star+ ha sido integrado en Disney+, lo que implica que los usuarios deberán pagar más por la aplicación para acceder a un contenido ampliado, que incluye deportes en vivo y series de FX. A continuación, se detallan los costos y la disponibilidad en algunos países:

México:

Estándar con anuncios: $129.90 mensual

Estándar: $219 mensual / $1,839 anual

Premium: $299 mensual / $2,509 anual

Argentina:

Estándar con anuncios: Disponible solo a través de socios de facturación seleccionados

Estándar: $7,399 mensual / $62,149 anual

Premium: $10,549 mensual / $88,599 anual

Colombia:

Estándar: $7,399 mensual / $62,149 anual

Premium: $10,549 mensual / $88,599 anual