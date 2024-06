Cómo hacer transmisiones en vivo solo para mejores amigos en Instagram

Instagram ya deja hacer transmisiones para mejores amigos. (Meta)

Instagram ahora permite que sus usuarios realicen transmisiones en vivo exclusivamente para sus mejores amigos. Esta nueva función está diseñada para ofrecer una experiencia más íntima y selectiva dentro de la plataforma.

Mejores amigos en Instagram se refiere a una lista personalizada que los usuarios pueden crear para compartir contenido de manera más privada. Las publicaciones, historias y ahora las transmisiones en vivo pueden ser compartidas exclusivamente con este grupo seleccionado.

Instagram: Cómo iniciar un en vivo en mejores amigos

El usuario debe definir manualmente los destinatarios de su live. (Instagram)

1. Abrir la pestaña de Historia.

2. Ir a la barra de herramientas debajo de los filtros y deslizar hacia la izquierda hasta encontrar Vivo.

3. A mano derecha, aparece un ícono de ‘Destinatarios’ representado por dos personas.

4. Escoger ‘Mejores amigos’ y seleccionar ‘Definir destinatarios’.

5. Para iniciar la transmisión, basta con pulsa una sola vez el círculo blanco que se encuentra en la parte central inferior.

Para comprobar que la transmisión se está realizando únicamente para los mejores amigos, hay que fijarse en un cuadrado verde en la esquina superior derecha.

Cuando se inicie el live en mejores amigos, aparece un cuadrado verde. (Instagram)

Cómo crear una lista de mejores amigos en Instagram

Las listas de mejores amigos funcionan para compartir contenido con un círculo cerrado de personas que el usuario titular de la cuenta define. Para crear una lista de este estilo, hay que seguir estos pasos:

1. Abrir Instagram y dirigirse al perfil propio.

2. Ir a ‘Configuración y privacidad’ pulsando las tres línea horizontales ubicadas en la parte superior derecha.

3. Seleccionar ‘Mejores Amigos’ que se encuentra en el apartado de ‘Quién puede ver tu contenido’.

4. En la barra de búsqueda, ingresar el usuario de las personas seleccionadas.

5. Seleccionar ‘Listo’.

No hay un límites de usuarios para la lista de mejores amigos. (Instagram)

Todo el contenido que se publique para mejores amigos, sea historias, publicaciones y ahora transmisiones, tiene un cuadrado verde en la esquina superior derecha.

Este mismo cuadrado aparece para el titular de la cuenta y para sus mejores amigos. De esta forma, esos usuarios sabrán que hacen parte de la lista.

Cómo saber si alguien me elimino de mejores amigos en Instagram

En Instagram, no existe una notificación directa que indique si un usuario ha eliminado a alguien de su lista de Mejores amigos.

Una forma de verificar es observar las interacciones recientes en las historias o publicaciones. Si solían interactuar frecuentemente y ahora estas interacciones han disminuido o desaparecido, podría sugerir que se ha realizado un cambio en la configuración de la lista de mejores amigos.

Instagram no notifica cuando se agrega a alguien a mejores amigos ni cuando se bloquea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Es importante recordar que los cambios en las interacciones en redes sociales pueden deberse a varios factores, por lo que siempre es recomendable abordar directamente cualquier duda con la otra persona involucrada.

Qué pasa cuando bloqueo a alguien en Instagram

Cuando alguien bloquea a otra persona en Instagram, se producen varios efectos:

- Invisibilidad: La persona bloqueada no puede ver el perfil del usuario que la bloqueó ni sus publicaciones. Si intenta buscar el perfil bloqueador, aparecerá como si no existiera o como si no tuviera cuenta.

- Comunicación: No puede enviar mensajes directos al usuario bloqueador ni ver sus historias. Cualquier mensaje enviado queda bloqueado y no se entrega a la bandeja de entrada del usuario.

- Interacciones limitadas: Los likes y comentarios del usuario bloqueado en las publicaciones del bloqueador desaparecen para este último y no puede verlos.

Cuando es bloqueado en Instagram no puede ver absolutamente nada de la otra persona. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

- Etiquetado: Si el usuario bloqueado ha etiquetado al bloqueador en alguna publicación, esa etiqueta desaparece del perfil del bloqueador y no puede volver a etiquetarlo.

- Notificación: Instagram no envía notificaciones a la persona bloqueada sobre el bloqueo. Es una acción discreta realizada desde la cuenta del usuario que bloquea.

- Desbloqueo opcional: El usuario que bloquea tiene la opción de desbloquear a la persona en cualquier momento desde la configuración de su cuenta. Una vez desbloqueado, las interacciones normales se restablecen gradualmente.

El usuario bloqueado no mandar mensajes a la otra persona. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué ve una persona cuando es bloqueada en Instagram

La persona bloqueada no puede ver el perfil del usuario que la ha bloqueado. Si intenta buscar el perfil bloqueador, este no aparecerá en los resultados de búsqueda como si no existiera o no tuviera una cuenta activa.

Instagram no notifica a la persona bloqueada sobre el bloqueo. Es una acción discreta realizada desde la cuenta del usuario que bloquea y se mantiene en efecto hasta que se decida desbloquear a la persona.