Cuál es la última versión oficial de WhatsApp Plus

WhatsApp Plus ha ganado popularidad como una alternativa modificada de la aplicación de mensajería WhatsApp de Meta. Conocer cuál es su última versión es clave para poder acceder a las últimas funciones de personalización en cualquier teléfono, sea Android o iPhone.

Esta versión de la aplicación de mensajería ofrece características adicionales y opciones de personalización avanzadas que no están disponibles en la aplicación oficial.

Cuál es la versión más reciente de WhatsApp Plus

La última versión WhatsApp Plus es la 17.85 con fecha de actualización 16 de junio de 2024.

La última versión de WhatsApp Plus está disponible para iPhone y Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué se puede hacer en la última versión de WhatsApp Plus

WhatsApp Plus ha lanzado su última versión con características que podrían mejorar la experiencia del usuario. La actualización incluye una galería de temas y fuentes para personalizar completamente la apariencia.

Ofrece mayor privacidad con funciones como ocultar estados y tics azules, y permite congelar la hora de conexión. Además, cuenta con un detector de spam y capacidad para compartir archivos de hasta 80 MB para imágenes y 700 MB para videos.

Destacan también el bloqueo de chats con PIN o huella dactilar, la personalización de llamadas con temas divertidos, y la posibilidad de programar mensajes y leer estados eliminados.

Es probable que el usuario de iPhone deba realizar jailbreak para utilizar WhatsApp Plus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo instalar WhatsApp Plus en un iPhone

Para descargar WhatsApp Plus 17.85 en un iPhone, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

2. Eliminar la aplicación oficial de WhatsApp desarrollada por Meta del teléfono.

3. Dirigirse al buscador para descargar WhatsApp Plus 17.85.

4. Cuando se haya completado la descarga de WhatsApp Plus, se debe ejecutar el archivo siguiendo los pasos que tiene integrados.

Cabe agregar que probablemente sea necesario realizar jailbreak para ejecutar WhatsApp Plus. Hacer jailbreak a un iPhone implica eliminar las restricciones de software impuestas por Apple, lo que permite instalar aplicaciones y modificaciones no autorizadas por la App Store.

Cómo descargar WhatsApp Plus en Android

WhatsApp ofrece varias características de personalización. (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Hacer copia de seguridad y eliminar la versión oficial de WhatsApp Plus.

2. Buscar y descargar WhatsApp Plus 17.85.

3. Habilitar instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas: Ir a configuraciones del teléfono, luego a ‘Seguridad’ y activar la opción ‘Fuentes desconocidas’.

4. Ejecutar WhatsApp Plus 17.85 según las instrucciones que traiga integradas.

Tanto en iPhone como Android, una vez se haya ejecutado WhatsApp Plus, es clave proceder a personalizar la aplicación con el nombre y la foto de perfil.

Qué tan seguro es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus, siendo una versión modificada de WhatsApp, plantea ciertos riesgos en términos de seguridad y privacidad. A continuación se destacan algunos puntos importantes:

- Fuente de descarga: No está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store, lo que significa que los usuarios deben descargarla de fuentes no verificadas. Esto aumenta el riesgo de instalar versiones modificadas o maliciosas.

Es posible que el teléfono falle o presente errores si se utiliza WhatsApp Plus. (Imagen ilustrativa Infobae)

- Origen y confianza: Al ser una aplicación no oficial, no cuenta con el respaldo ni la seguridad garantizada por Meta. Esto puede llevar a vulnerabilidades de seguridad, como el acceso no autorizado a datos personales.

- Actualizaciones y soporte: Las actualizaciones no provienen de canales oficiales y podrían no ser seguras. Además, al no ser compatible con las políticas de WhatsApp, podría llevar a la suspensión de la cuenta por parte de WhatsApp Inc.

- Privacidad y uso de datos: Las políticas de privacidad de WhatsApp Plus pueden diferir significativamente de las de WhatsApp oficial, comprometiendo la privacidad de los usuarios.

- Malware: Existe un riesgo mayor de descargar malware o software malintencionado cuando se utiliza WhatsApp Plus, especialmente si se descarga de fuentes no seguras.

Qué pasa si uso WhatsApp Plus

WhatsApp suspende temporalmente cuentas si se utiliza versiones no oficiales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si un usuario recibe un mensaje dentro de la aplicación que indica “Cuenta suspendida temporalmente”, esto puede ser resultado del uso de una aplicación no oficial de WhatsApp como WhatsApp Plus o de actividades como la extracción de datos.

Si el usuario no cambia a la aplicación oficial de WhatsApp después de la suspensión temporal o continúa extrayendo datos, su cuenta podría ser suspendida de manera permanente.

Las aplicaciones no autorizadas de WhatsApp representan un riesgo para la seguridad del usuario y no cuentan con el respaldo de WhatsApp. La extracción de datos, que implica la obtención automática de información, tanto específica como a gran escala, con propósitos no permitidos, viola las Condiciones del Servicio de WhatsApp.