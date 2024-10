Este es el valor de los NFT’s de Cristiano Ronaldo hoy 25 de octubre

Estos son los últimos que registraron los NFT's del astro portugués en la plataforma de Binance (Infobae/Jesús Avilés)

Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera ha cosechado múltiples éxitos dentro del futbol y en los últimos años ha realizado diferentes negocios en varios ámbitos como el hotelero, ropa deportiva, fragancias y también se aventuró en el mercado de los NFT’s después de firmar su alianza con la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.

La colección de tokens no fungibles cuenta con diferentes ediciones y todos los días los seguidores del astro portugués pueden adquirir una parte de esta serie. Los activos criptográficos recorren todos los lugares, eventos y equipos por donde pasó el actual jugador del Al Nassr.

Detrás de cada diseño único hay artistas que están estrechamente conectados por las ciudades donde Cristiano Ronaldo pasó y dejó una huella a nivel futbolístico. Los NFT’s recorren su paso por Madeira, Lisboa, Manchester, Madrid, Turín y Arabia Saudita. “Esta nueva colección de NFT con Binance ofrece a los fans fragmentos de mi trayectoria a lo largo de mi historia futbolística”, aseguró el protagonista de los tokens no fungibles en el lanzamiento de “Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia” (Por siempre mundial: el camino a Arabia Saudita).

En cualquier momento del día los seguidores del ex madridista y los amantes de los NFT pueden adquirir un parte de esta colección, misma que está integrada por tokens de diferentes precios. El valor de estos “activos” cambia constantemente y si estás interesado en saber cuáles son los últimos movimientos registrados a continuación te compartimos el reporte de Binance.

Cuánto cuesta un NFT de CR7

El jugador del Al Nassr recientemente lanzó su última colección de tokens en la que recuerda el camino que lo llevó a Arabia Saudita (EFE/EPA/MARK RUNNACLES)

En las últimas 24 horas la colección registró operaciones por 10.74 dólares, esto representa una caída del 82.24% a comparación de las operaciones realizadas el 24 de octubre. Los tokens cotizan este día a las 18:19 horas (GMT) en 1.65 USD y registra una caída de 8.33 por ciento de su valor mínimo.

El volumen total de operaciones de NFT’s de la colección es de 1.1 millón de dólares y actualmente hay 75,463 propietarios de al menos un token no fungible.

Cada NFT tiene un valor distinto, todo depende de qué tan raro es el artículo digital. En el caso de los tokens de CR7 también depende el evento que retrata, pues como puede ser la jugada de un regate, un gol o una ilustración del deportista que realizó algún artista.

Los dueños de estos artículos digitales obtienen múltiples beneficios, pues además de tener un token único también pueden ganar recompensas como camisetas vintage, entradas a los partidos, pósters firmados y la posibilidad de realizar una pregunta a Cristiano Ronaldo misma que responderá en un video hecho especialmente para los poseedores de NFT’s.

Las personas que tienen en su cartera tokens poco comunes de Portugal también reciben una experiencia exclusiva con el jugador, misma que incluye un viaje a Riad y entradas para un partido de futbol.

Qué es un NFT

Los NFT's tuvieron su boom en el 2020 y desde entonces no han logrado repuntar (REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo)

Este tipo de tecnología tiene varios años de existencia, en 2020 despegó como una alternativa para los inversionistas y desde entonces ha ganado cierta popularidad ante el lanzamiento de diferentes colecciones de arte digital.

NFT es un acrónimo de “token no fungible”, esto quiere decir que es algo único en el mundo digital y no puede ser reemplazado. Estos activos digitales pueden ser fotos, videos, archivos de audio o cualquier otro formato digital.

De acuerdo con la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso, los activos encriptados están basados en la tecnología blockchain que le atribuye singularidad al artículo y garantiza que sea único en el mundo digital.

Los NFT’s de Cristiano Ronaldo están lejos de alcanzar las marcas registradas por otros artículos digitales en el mismo rubro, pues algunos han logrado ser vendidos por varios millones de dólares. Sin embargo, fue uno de los primeros jugadores que dio el salto a este negocio después de su boom en 2020.