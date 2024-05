Llegan dos reconocidos videojuegos a PlayStation Plus desde el próximo 21 de mayo

PlayStation Plus está disponible en diferentes modalidades de suscripción, incluyendo opciones mensuales, trimestrales y anuales. (Sony)

Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium se llevarán una grata sorpresa este mes, debido a que el servicio de Ubisoft+ confirmó la inclusión de dos emblemáticos títulos a su catálogo: The Settlers: New Allies y Watch Dogs.

Estos juegos estarán disponibles a partir del 21 de mayo, ampliando así la oferta de entretenimiento digital para los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4.

Además, la noticia llegó junto al anuncio previo de que EA Sports FC 24 Standard Edition, Ghostrunner 2, Tunic y Destiny 2: Eclipse ya se encuentran disponibles para descarga gratuita para aquellos con una suscripción activa al servicio PlayStation Plus Essentials.

A qué responde este movimiento de Sony y Ubisoft

Watch Dogs, un juego que ha cautivado a la audiencia con su innovador enfoque de hackeo en un entorno urbano. (Ubisoft)

Este movimiento de Sony y Ubisoft llega con el objetivo de fortalecer el ya robusto catálogo de PlayStation Plus, ofreciendo una mezcla de experiencia moderna y de nostalgia para los gamers.

En particular, Watch Dogs, un juego que ha cautivado a la audiencia con su innovador enfoque de hackeo en un entorno urbano, mientras que The Settlers: New Allies, es un relanzamiento de la clásica serie de estrategia que reúne a fans de larga data y nuevos jugadores.

Además, la inclusión del servicio de Ubisoft+ como parte de la subscripción de PlayStation Plus Extra y Premium es un claro indicativo del valor que Sony coloca en la diversidad de su catálogo de juegos. Sin embargo, así como llegan nuevos titulos se van otros.

Qué juegos abandonan PlayStation Plus Extra y Premium

Este servicio brinda a sus suscriptores una variedad de características y beneficios, entre los cuales se destacan el acceso a juegos gratuitos mensuales. (Sony)

Durante mayo de 2024 serán 32 el número de juegos que abandonaran este servicio por suscripción, entre los que se encuentran:

Abzu.

Adr1ft.

How to Survive 2.

The Artful Escape.

Ashen.

Last Stop.

I Am Dead.

Absolver: Downfall.

My Friend Pedro.

The Messenger.

Jotun.

Sundered.

World of Final Fantasy.

This Is the Police.

This Is the Police 2.

ELEX.

Elex 2.

Monster Jam Steel Titans 2.

Minit.

Observation.

Final Fantasy IX.

Final Fantasy VII.

Final Fantasy VIII Remastered.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Final Fantasy XV: Royal Edition.

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Horizon: Zero Dawn.

Darksiders Genesis.

Darksiders: Warmastered Edition.

Darksiders 2: Deathinitive Edition.

Darksiders 3.

Qué es Ubisoft+

Entre sus ventajas, se destaca la posibilidad de jugar a una variedad de títulos por un pago mensual en vez de comprar cada juego individualmente. (Ubisoft)

Este servicio de suscripción de videojuegos ofrecido por la empresa Ubisoft, permite a los usuarios acceder a una extensa biblioteca de juegos en diversas plataformas, incluye lanzamientos nuevos, títulos clásicos, y acceso a ediciones premium, que a menudo vienen con contenido adicional, expansiones y paquetes de DLC.

Entre sus ventajas, se destaca la posibilidad de jugar a una variedad de títulos por un pago mensual en vez de comprar cada juego individualmente, acceso anticipado a lanzamientos y la opción de disfrutar de contenido adicional sin costo.

Una parte integral del servicio es la inclusión de las versiones más completas de los juegos, denominadas a menudo como “edición ultimate” o “gold”, que incluyen todos los pases de temporada, expansiones, y contenido extra disponible. Esto representa una ventaja significativa para aquellos jugadores que deseen experimentar los juegos de Ubisoft de manera exhaustiva.

Las demos y las suscripciones son una forma de acceder a los videojuegos sin tener que comprarlos. (Ubisoft)

El costo de suscripción a Ubisoft+ varía según la región, pero ofrece una modalidad de suscripción mensual, lo que brinda a los usuarios la flexibilidad de probar el servicio sin un compromiso a largo plazo. Además, Ubisoft+ lleva a cabo periódicamente ofertas promocionales y pruebas gratuitas, ofreciendo a los nuevos usuarios la oportunidad de explorar la biblioteca de juegos sin costo.

Es importante mencionar que, para mantener un acceso continuo a los juegos, los usuarios deben mantener su suscripción activa. Una vez que la suscripción finaliza, el acceso a los juegos y al contenido descargado se suspende hasta que la suscripción se reactive.