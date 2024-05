Despiden cientos de trabajadores los dueños de GTA y Red Dead: estudios estarían en crisis

La empresa detrás de la saga 'GTA' ha informado que recortará gastos operativos entre los que destacan el despido de empleados y cancelaciones de futuros proyectos. (Foto: Europa Press)

En un sorprendente desarrollo dentro de la industria de los videojuegos, Take-Two Interactive anunció el cese de operaciones de dos de sus estudios de desarrollo, Roll7 e Intercept Games. Esta acción se basa en una estrategia más amplia para recortar costos, la cual incluye la cancelación de varios proyectos en desarrollo, despidos masivos y una reestructuración de su estructura organizativa.

Este anuncio ha causado un notable impacto en el sector, dado que Take-Two Interactive es una de las empresas referentes en esta industria por ser propietaria de franquicias reconocidas como GTA 6 y Red Dead Redemption.

Cuáles fueron los dos estudios cerrados

El estudio detrás del pouplar OlliOlli, cerrará sus operaciones. (Foto: Nintendo)

Roll7, conocido por su trabajo en juegos como OlliOlli y Rollerdrome, junto con Intercept Games, detrás del anticipado Kerbal Space Program 2, son los principales afectados por esta medida.

Esta decisión forma parte de un esfuerzo de la compañía de entretenimiento digital por ahorrar más de 165 millones de dólares anuales, reduciendo la plantilla en un 5%, lo que representa alrededor de 600 puestos de trabajo menos.

Asimismo, este conjunto de acciones reafirma las dificultades que enfrenta la industria de los videojuegos para mantener su rentabilidad y eficiencia operativa en un contexto económico global desafiante.

La industria de videojuegos está mutando a nuevas formas de experimentar la vida digital. (Foto: Shutterstock)

Este ajuste no es un caso aislado, sino parte de una tendencia que ha llevado a la industria a optimizar operaciones ante las presiones económicas actuales.

Qué pasará con otros videojuegos próximos a salir

Take-Two ha realizado otros movimientos significativos recientemente, como la adquisición de Gearbox, los creadores de la serie Borderlands, por 460 millones de dólares, y el lanzamiento exitoso de No Rest for the Wicked por parte de Private Division, uno de sus subsidiarios.

Es importante agregar que pese a estos cambios, la empresa sigue apostando por ciertos proyectos. Por ejemplo, Private Division continuará apoyando el desarrollo de Kerbal Space Program 2, lo que sugiere un enfoque selectivo sobre las inversiones que Take-Two considera valiosas para mantenerse en su cartera.

Kerbal Space Program 2 es una de las apuestas de la compañía en este año. (Foto: Take-Two)

Además, se ha anunciado el lanzamiento de Tales of the Shire por Weta Workshop, previsto para la segunda mitad de 2024, lo que indica planes de expansión y crecimiento en áreas específicas.

Qué implicaciones tiene esta novedad en la industria gamer

La reestructuración y el cierre de estudios plantean interrogantes críticos sobre la estabilidad laboral y la sostenibilidad a largo plazo de proyectos dentro de la industria del entretenimiento digital.

En un momento en que el mercado muestra signos de fatiga y ajustes económicos, estas decisiones resaltan la naturaleza competitiva y a menudo implacable del sector de los videojuegos, donde la búsqueda incesante de rentabilidad y eficiencia operativa puede tener consecuencias significativas para los trabajadores y los proyectos en desarrollo.

Las empresas desarrolladoras deben apostar por atraer la atención de las nuevas generaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este escenario también refleja los cambios en las prioridades de inversión y desarrollo de las empresas frente a la incertidumbre económica, lo que podría repercutir en la diversidad y la innovación dentro de la industria.

Qué debería hacer la industria del entretenimiento digital

Lo cierto es que la sostenibilidad de proyectos ambiciosos y la estabilidad de empleo para creadores y desarrolladores se ven comprometidos, lo que a su vez puede afectar al ritmo de innovación y diversidad en los videojuegos disponibles para los consumidores.

De cierta manera, estos acontecimientos subrayan la necesidad de las empresas de adaptarse a los desafíos del mercado manteniendo un equilibrio entre la eficiencia operativa y el compromiso con la innovación y el desarrollo de talento.

Así que, el futuro de la industria del entretenimiento digital, particularmente en el ámbito de los videojuegos, dependerá en gran medida de cómo las empresas manejen estos desafíos y equilibren sus objetivos a corto y largo plazo en un entorno económico cada vez más complejo y competitivo.