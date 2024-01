Cómo descargar juegos gratis en PlayStation, Xbox y Nintendo

Los videojuegos free to play suelen tener compras internas, que no son obligatorias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los juegos free to play se convirtieron en una de las tendencias más importantes de la industria, y aunque no requieren un pago inicial para acceder a ellos, este tipo de títulos garantizan una buena cantidad de horas de diversión gracias a su componte online que los hace rejugables.

Esta modalidad ha llamado la atención de muchos desarrolladores, por lo rentables que son los juegos de este tipo a futuro, por lo que el catálogo de opciones es muy variado en la actualidad y los gamers pueden encontrar alternativas desde títulos de disparos, fútbol, carreras y combate.

Existen opciones disponibles para Xbox, PlayStation y Nintendo que no requieren ninguna suscripción por lo que una vez instalado el juego en alguna consola, quedará en la cuenta para siempre.

Además, muchos de los juegos permiten el guardado cruzado, lo que permite a los usuarios tener una misma cuenta en diferentes dispositivos y no perder su progreso.

Juegos gratis en Xbox

Aunque la consola de Microsoft tiene un servicio de suscripción llamado Game Pass, que da acceso a un catálogo de juegos por una suscripción mensual, también es posible adquirir títulos gratuitos sin tener que pagar esa mensualidad. Para hacerlo hay que seguir estos pasos:

1. Con la consola encendida ir a Microsoft Store.

2. Ir a la sección Juegos Populares gratis.

3. Entre el listado escoger un juego y abrirlo.

4. Pulsar en el botón Instalar.

En Xbox el botón de descarga tiene la aclaración ‘*Free’ o ‘*Gratis’, esto quiere decir que el juego lo podemos descargar sin ningún costo. Además, la mayoría de estos títulos no requieren de una suscripción adicional para jugarlos online, una condición que antes existía.

Entre los juegos gratuitos en Xbox se encuentra Halo Infinite, como uno de sus exclusivos. (Xbox)

Juegos gratis en PlayStation

El proceso es muy similar que con Xbox, al no necesitar de ningún pago, garantizando una experiencia totalmente gratuita de verdad, a no ser que dentro del juego queramos hacer compras. El proceso para descargar en las consolas de PlayStation es el siguiente.

1. Ya sea en PS4 o PS5 ir a PlayStation Store.

2. Buscar la categoría Juegos.

3. Entre el listado escoger la opción Gratuitos.

4. Escoger alguno de los juegos y abrirlo.

5. Pulsar el botón instalar.

Juegos gratis en Nintendo Switch

La experiencia en la consola de Nintendo es un poco diferente, porque en este caso no hay una sección específica para ellos, sino que debemos hacer unos pasos adicionales.

1. Abrir eShop con nuestra cuenta.

2. Ir a la primera opción del menú: Buscar.

3. Ingresar a la casilla Límite de precio. Allí se desplegarán todos los juegos, divididos en segmentos por su costo.

4. Tendremos que bajar hasta la última opción y allí aparecerá los gratuitos.

5. Escogemos la opción Ver más, para que se despliegue todo el catálogo.

6. Elegimos un juego del listado y lo descargamos.

Para el caso de la Switch tampoco es necesario pagar su plan de suscripción para jugar online la mayoría de títulos y solo se requerirá de una conexión a internet.

Roblox, es uno de los juegos gratuitos que se pueden descargar en consolas. (Roblox)

Qué juegos son gratos en Xbox, PlayStation y Nintendo

Los free to play son una categoría interesante para explorar. Aunque se puedan descargar sin ningún costo, no quiere decir que la experiencia de juego no sea óptima y podemos encontrar algunos exclusivos, como el caso de Halo Infinite para Xbox o Kirby Super Star en Switch. Pero el catálogo de opciones es muy amplio, aquí algunos ejemplos:

- Fortnite.

- Roblox.

- Rocket League.

- eFootball 2024.

- Apex Legends.

- Fall Guys.

- Destiny 2.

- PUBG.

- Disney Speedstorm.

- Call of Duty: Warzone.

- Brawlhala.

- The Sims 4.

- Yu-Gi-Oh! Master Duel.