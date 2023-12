Word, Excel y más apps de Microsoft Office tendrán realidad virtual

Las aplicaciones no requieren de ninguna suscripción para acceder a ellas. (Microsoft)

Ahora los usuarios de Meta Quest tienen acceso a las aplicaciones de Microsoft Office para usarlas en los visores de realidad virtual y realizar sus tareas de trabajo y estudio en otro formato.

El anuncio se suma a la llegada del Xbox Game Pass a los dispositivos de Meta hace apenas unos días. Esta opción permitirá a los usuarios descargar aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint desde la tienda de Meta Quest, a través de una cuenta de Microsoft.

No obstante, la experiencia de realidad virtual todavía no está totalmente optimizada, como señala The Verge, por lo que es posible que las personas se encuentren con limitaciones o fallos que dificulten el uso de las herramientas de las plataformas, por lo que se deben usar con calma y ensayando los diferentes apartados.

Uno de los primeros desafíos surge al momento de iniciar sesión. Aunque no se requiere una cuenta de Microsoft 365 de pago, acceder a las aplicaciones es un proceso que puede resultar complicado para algunos usuarios, ya que no hay teclado físico, lo que obliga a las personas a introducir sus contraseñas manualmente, utilizando los controladores Touch Plus de Quest 3 y el teclado en pantalla.

Las aplicaciones no requieren de ninguna suscripción para acceder a ellas. (Microsoft)

La falta de optimización específica para la realidad virtual también se hace evidente durante el uso de estas aplicaciones. La dificultad para seleccionar íconos pequeños en Word o para desplazar el cursor en Excel sin un mouse representa un desafío a tener en cuenta. A pesar de que se hizo un rediseño de la experiencia para adaptarse al entorno virtual.

Quienes han tenido la oportunidad de probar las plataformas de Office recomiendan emparejar un mouse Bluetooth y un teclado físico para tener mayor precisión, aunque eso los puede alejar de la experiencia de trabajo en realidad virtual que están buscando.

Las aplicaciones de trabajo de Microsoft son compatibles con el Oculus Quest original, Meta Quest 2, Meta Quest Pro y la última versión, el Meta Quest 3.

La llegada de estas plataformas fue anunciada en el Connect 2022, donde también se dio a conocer el desarrollo de una experiencia de Windows para los visores VR y un año después anunciaron la llegada de Xbox Game Pass, que ya está disponible.

Mark Zuckerberg jugando Mortal Komabt en Meta Quest

Con un video en el que aparece jugando Mortal Kombat, Mark Zuckerberg anunció la llegada de Xbox Cloud Gaming a Meta Quest.

La plataforma de Meta Quest ha integrado recientemente Xbox Cloud Gaming en fase beta. Ahora es posible para los usuarios de Meta Quest 2, Meta Quest Pro y Meta Quest 3 acceder a los juegos del Xbox Game Pass Ultimate, siempre que dispongan de una conexión a Internet de alta velocidad.

La aplicación Xbox Cloud Gaming acaba de llegar a la tienda de Meta Quest, en fase beta.

La incorporación de Xbox Cloud Gaming a la tienda de Meta Quest significa que aquellos con una conexión mínima de 20 Mbps (equivalente a aproximadamente 12,43 mph) podrán disfrutar de la experiencia de gaming en la nube sin la necesidad de una consola de juegos.

Meta Quest y Microsoft no han proporcionado aún detalles sobre la finalización del período beta o el lanzamiento de una versión estable de la aplicación.

Mientras tanto, los suscriptores del Xbox Game Pass Ultimate con los visores compatibles pueden comenzar a probar esta nueva funcionalidad y sumergirse en los juegos disponibles mediante una suscripción activa.

Este dispositivo proporcionará cuatro opciones de tamaño de pantalla y posibilitará la conexión de controles de Xbox, PS4 y Nintendo Switch, con planes futuros de incluir también los de PS5. Entre el catálogo de juegos que se podrán disfrutar se encuentran títulos destacados como Starfield, Forza Motorsport, Halo Infinite y Sea of Thieves.