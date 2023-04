Cómo saber si Apple me seleccionó para ir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023

Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023. (Apple)

Uno de los eventos más esperados del año en el campo de la tecnología es la Conferencia Anual de Desarrolladores que desarrolla Apple en su sede central en Cupertino. El atractivo principal de esta celebración es que Tim Cook, CEO de la empresa, presentaría algunos de los nuevos productos que fueron desarrollados durante el último año y los asistentes tendrán la posibilidad de interactuar con algunos de ellos.

Es por eso que asistir a este evento organizado por Apple es de gran relevancia para seguidores del trabajo de la empresa, al igual que para las compañías desarrolladoras que trabajan con la tecnología de la empresa para crear sus plataformas, aunque no cualquier persona puede ingresar. El evento presencial requiere de una postulación previa y luego esperar a ser una de las personas seleccionadas por la compañía.

Las aplicaciones se mantuvieron abiertas hasta el día 4 de abril a las 9:00 a.m. en la página web oficial de Apple, aunque solo para un público determinado compuesto por miembros del programa de desarrolladores de Apple, desarrolladores de del programa empresarial de Apple, ex alumnos del campus de emprendedores y ganadores de un programa acelerado de estudios entre los años 2020 y 2022.

Luego del cierre de las postulaciones para el “sorteo” de las entradas, cada persona que pudo ingresar sus datos en la lista empezó a recibir correos de confirmación a partir del día siguiente, el 5 de abril a partir de las 6:00 p.m. En el mensaje se indica que el postulante fue admitido para formar parte del evento en el Apple Park el día 5 de junio.

El evento reunirá a desarrolladores y estudiantes para mostrar los avances de Apple. (Apple)

Por otro lado, el correo electrónico también afirma que, para que la invitación tenga validez, los usuarios deberán ingresar al link que fue enviado para realizar un proceso de confirmación de la asistencia. En caso de no hacerlo hasta el 10 de abril a las 6:00 p.m., el enlace dejará de tener validez y se habrá perdido la oportunidad de asistencia, que será ofrecida a algunas de las personas que no ganaron la invitación en primera instancia del sorteo organizado por Apple.

Si las personas fueron seleccionadas para asistir al evento, deberían recibir el correo de confirmación en la bandeja de entrada del correo electrónico que indicaron al momento de su registro. En caso contrario, el correo podría encontrarse en la bandeja de spam del correo. Si no está en ninguna sección, lo más seguro es que no haya ganado el sorteo de selección y deba esperar a que otras personas no confirmen su asistencia. El nuevo correo debería llegar luego del 10 de abril, el último día del plazo para la confirmación de la asistencia de los primeros seleccionados.

Qué se presentará en el evento de Apple

Los asistentes a la WWDC 2023 podrán estar presentes durante la introducción de los nuevos sistemas operativos y funciones para los iPhone, como el nuevo iOS 17 que ya estaría en desarrollo, además de las mejoras que se implementarían en el sistema de pagos virtuales de Apple.

Invitación a la Conferencia Anual de Desarrolladores. (Twitter/@brett_0)

De igual forma, el sistema iPadOS también presentaría nuevas funciones que serían incluidas en su próxima versión, como mejoras en la pantalla de bloqueo con nuevos widgets y algunos cambios en las aplicaciones de correo.

Se espera que la estrella del evento sean las gafas de realidad mixta de Apple, lo que significaría una expansión del ecosistema de productos de Apple (algo que no pasaba desde el año 2015).

Este nuevo dispositivo tendría funciones especiales que no requerirán del uso de controles externos adicionales, además de permitir pasar de la visión de realidad aumentada a la realidad virtual con solo girar una corona similar a la que tiene un Apple Watch.