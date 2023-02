Cómo se desactiva y reactiva una cuenta de Twitter

Los usuarios que suspenden sus cuentas de Twitter tienen 30 días para decidir si quieren mantenerla o eliminarla por completo de la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una de las decisiones que fueron tomadas por los usuarios de Twitter una vez que Elon Musk fue la de eliminar su perfil en la red social debido a que las personas no coincidían con la visión que el multimillonario tenía para la plataforma. Sin embargo, otras personas optaron por suspender sus cuentas para estudiar la posibilidad de volver a Twitter.

A diferencia de la eliminación definitiva de una cuenta de Twitter, la plataforma ofrece un paso previo no tan brusco, que es el de suspender temporalmente el perfil. Esto quiere decir que la persona está tomándose un tiempo lejos de Twitter y desea considerar si es correcto mantener su perfil o no. Según la página de soporte de la red social, este es el primer paso del proceso de eliminación de la cuenta, pero no es necesario que ese sea el objetivo de la suspensión.

“Este paso inicial el periodo de 30 días que te da el espacio para decidir si deseas reactivar tu cuenta”, indica la página de soporte de Twitter, que añade que “si no entras a tu cuenta dentro del periodo de desactivación de 30 días, tu cuenta será eliminada y tu nombre de usuario no será asociado con tu cuenta (...) tu perfil público tampoco podrá ser visto en twitter.com, para iOS o para Android”.

Cómo suspender una cuenta de Twitter

Para iniciar el proceso de desactivación de una cuenta de Twitter desde un computador de escritorio o laptop, los usuarios deben seguir estos pasos, que son muy similares a los que se deben realizar desde dispositivos móviles de iOS o Android.

- Hacer clic en el menú de 3 puntos (...) que aparece en la zona lateral izquierda de la pantalla y luego hacer clic en la sección de “Configuración y soporte”.

- Dentro de esta selección, se encontrará la opción “Configuración y privacidad”, a la cual se tendrá que ingresar.

- En este apartado, se podrá ver la pestaña de “Tu cuenta”, dentro de la que se encuentra la opción “Desactiva tu cuenta”. Al hacer clic, se abrirá una lista de información que los usuarios deberán tener en cuenta.

- Luego de leer la serie de 5 puntos clave para la desactivación, los usuarios podrán hacer clic en el botón “Desactivar”.

- Las personas tendrán que volver a introducir la contraseña de la cuenta para que se confirme la decisión de proceder con la desactivación del perfil.

Al desactivar una cuenta de Twitter se inicia un periodo de 30 días en los que el usuario deberá decidir si mantiene su cuenta en la plataforma o permite su eliminación definitiva. (Captura)

Cómo reactivar una cuenta de Twitter suspendida

Una vez que el usuario que suspendió su cuenta durante un tiempo inferior a 30 días haya decidido que desea seguir contando con un perfil dentro de Twitter, deberá proceder a reactivarlo. Este proceso es incluso más sencillo que la desactivación de la cuenta, por lo que no toma más de un minuto realizarlo desde cualquier plataforma o dispositivo.

- Ingresar a la página web de Twitter o a la aplicación móvil para celulares iOS o Android de la red social.

- Los usuarios tendrán que volver a introducir sus credenciales de acceso: usuario y contraseña.

- Luego de que se haya comprobado que las credenciales son correctas, el sistema de Twitter preguntará a los usuarios si confirman la reactivación de su cuenta.

- Si los usuarios eligen reactivarla, serán redirigidos directamente a la pantalla de inicio de la plataforma sin que se haya perdido ningún tweet, seguidor, cuenta seguida, likes, respuestas, hilos y otros contenidos producidos por los usuarios.

Para reactivar una cuenta suspendida, los usuarios solo deberán volver a ingresar a sus perfiles y confirmar la reactivación del perfil. Foto: Twitter

Según la página de soporte de Twitter, durante el periodo de tiempo que la cuenta pase desactivada, ningún mensaje directo será eliminado. Esto solo ocurrirá (y de forma definitiva) en caso de que los usuarios decidan no reactivar sus cuentas de forma definitiva.

Además, si los usuarios han vinculado sus cuentas de Twitter a otras aplicaciones y acceden a ellas, los perfiles de los usuarios volverán a activarse por más que se repita el proceso de suspensión. Para evitar este tipo de inconvenientes las personas deben asegurarse de eliminar las vinculaciones de aplicaciones de terceros que tengan acceso a la cuenta de la red social.