Por qué los videos de gatos en internet son buenos para la salud

Un estudio en Estados Unidos indica que las personas que ven este contenido se sienten más enérgicos y optimistas (Captura @sonyam1017)

En internet, sobre todo en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde se pueden adjuntar videos a publicaciones, es posible encontrar material relacionado con animales que tienen comportamientos o actitudes graciosas o que pueden resultar entretenidas para los diferentes usuarios de estas plataformas sociales.

Sin embargo, aunque ver este tipo de contenido pueda formar parte de una costumbre dirigida a procrastinar, lo cierto es que puede incluso ser beneficioso para la salud mental de las personas. Según un estudio presentado por la revista científica Science Direct de Estados Unidos, los videos de gatos tienen efectos positivos para las personas que los consumen.

El documento indica que el manejo de las emociones se ve influido por el consumo de contenido que les permite relacionarse con otras personas, además de que es muy posible de que al momento de ver este tipo de videos, los usuarios se presenten mucho más dispuestos emocionalmente a realizar actividades futuras, ya sea en su trabajo o en actividades académicas.

Esta búsqueda por imágenes o videos de mascotas como los gatos no solo impacta emocionalmente en las personas que no tienen a estos animales como mascotas, sino que también es una costumbre propia de personas que poseen uno o más. Mientras que aquellos que no tienen un gato buscan un estado mental positivo, las que sí tienen este animal en casa buscan figuras o comportamientos similares a las mascotas reales en los contenidos de internet para generar mayor afinidad con ellas.

Bentley ha estado obsesionado con el microondas desde que dejaron una pizza allí (TikTok @lemon_and_lads)

Según Jessica Gall Myrick, profesora de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) que asistió en el desarrollo de la investigación, manifestó que los resultados de su investigación sostienen que los participantes se presentan “más enérgicos y optimistas” luego de ver videos de gatos en internet.

Además, de entre las más de 7.000 personas que formaron parte del estudio, el 36 % de ellas se describieron como amantes de los gatos, mientras que el 60 % de ellos indicaron que tienen debilidad tanto por perros como por gatos.

Incluso en momentos en los que se indica que las personas pospusieron alguna actividad o compromiso como trabajar para ver videos de gatos en plataformas como YouTube, la especialista afirmó que “la compensación emocional podría ayudar a la gente a realizar duras tareas luego”.

Por otro lado, el estudio también considera que la sensación de satisfacción luego de procrastinar consumiendo este tipo de videos e imágenes de gatos es mayor a la de culpa que podría producirse por posponer una actividad relevante como trabajar. En el caso de las personas que se sienten felices o disfrutan de sus actividades desde momentos previos al inicio del consumo de contenido sobre gatos, estos se muestran aún más propensos a ver este tipo de videos que otras personas que no tienen soporte emocional o que no están experimentando sensaciones positivas al momento de iniciar a ver estos materiales.

Frente al espejo se lo puede apreciar lanzando feroces maullidos mientras mira con desconfianza su propia imagen (TikTok @sonyam1017)

En el caso de Tiktok, existen diversas cuentas dedicadas exclusivamente a gatos, ya sea porque sus dueños administran la cuenta o porque son perfiles recopilatorios de videos de estas mascotas. El perfil con mayor cantidad de usuarios suscritos en la plataforma tiene por nombre “royal_persian_kittens” y posee un total de 768.200 seguidores, mientras que otros perfiles populares llegan a superar los 256.000, 40.000 o 213.000 seguidores.

El impacto positivo de los gatos sobre la salud mental de las personas no solo es virtual, sino que llega a ser físico pues algunas intervenciones en las que se involucran mascotas y que están relacionadas con salud física y mental, poseen beneficios como la mejora de la presión arterial, pulso, además de disminuir los niveles de depresión, ansiedad y sensación de soledad.