"Mi pasión es lo que hago. Todo el tiempo se me están ocurriendo ideas y me encanta ponerlas en práctica. Me cansé de tener miedo de todo y de fracasar. Ahora me fui al otro extremo. Me di cuenta de que el miedo siempre es el miedo al ridículo basado en la mirada del otro. No ser ridículo y tener la vida que se esperaba de mi fue lo que me llevó a una crisis enorme, así que chau, decidí hacer lo que quiero".